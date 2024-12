Lucera, anziano scomparso ritrovato morto: indagini in corso, disposta l’autopsia

Paolo Tetta, un anziano scomparso a fine ottobre da Foggia, è stato ritrovato senza vita il 28 dicembre in un’area periferica lungo la Statale 673. La Procura della Repubblica di Foggia ha immediatamente disposto l’autopsia sul corpo per far luce sulle cause del decesso.

L’uomo, originario di Lucera, era stato trasportato al pronto soccorso di Foggia dopo essere stato trovato ferito e privo di sensi in una zona periferica della sua città. Le lesioni riportate, localizzate al capo e agli arti, avevano destato dubbi sulla loro origine. Tuttavia, dopo l’arrivo in ospedale, Paolo Tetta si era allontanato volontariamente, come confermato dalle telecamere interne. Le ricerche successive, condotte in diverse aree, non avevano prodotto risultati utili fino al tragico ritrovamento.

La famiglia, assistita dall’avvocato Pio Giorgio di Leo, ha nominato un medico legale di parte per affiancare gli esperti incaricati dalla Procura durante l’esame autoptico. Le figlie di Tetta, ancora sconvolte, ipotizzano che il padre possa essere stato vittima di un’aggressione, ricordando precedenti episodi di bullismo subiti da parte di alcuni individui nel paese.

Ora l’attenzione è rivolta agli esiti dell’autopsia e a eventuali testimonianze che possano chiarire le circostanze della morte. L’intera comunità resta in attesa di ulteriori sviluppi, sperando che si faccia piena luce su questa drammatica vicenda.

