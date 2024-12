Manfredonia. 21 dicembre 2024: 3ª Edizione Babbo Natale in 500, moto e Vespa

21 dicembre 2024: 3ª Edizione Babbo Natale in 500, moto e Vespa

🎶🎵 Santa Claus is coming to town 🎶🎵

Una bellissima carovana di Fiat 500 storiche, moto e Vespa, con tanti Babbo Natale a bordo, arriverà la sera del 21 dicembre 2024 a Manfredonia.

Un evento festoso all’insegna della solidarietà e dell’inclusione sociale che, per la terza volta, vedrà collaborare le principali associazioni motoristiche del territorio.

L’iniziativa, organizzata da Ars Manfredonia, Delfino Manfredonia e Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Manfredonia (con il patrocinio dell’Amministrazione comunale), vedrà la partecipazione di:

Scooter & Moto Friends,

Vespa Club Manfredonia,

Gremium MC Manfredonia,

Gruppo Auto e Moto Storiche Sipontino,

Manfredonia Riders,

La Fenice APS,

Mattinata on the Road.

La partenza è prevista alle 16:00 dal porto di levante (zona ristorante) in direzione Sciale delle Rondinelle, per arrivare alla RSSA “Il Girasole”, dove centinaia di ragazzi “speciali” saranno pronti ad accogliere la carovana nel grande salone della struttura. Qui i Babbo Natale distribuiranno panettoni, caramelle e giocattoli acquistati grazie alle donazioni dei soci. La festa sarà arricchita da balli e musica con la fisarmonica di Matteo Cotrufo.

Un’ora dopo, la carovana si dirigerà verso la casa famiglia “Don Mario Carmone” per incontrare altri ragazzi “speciali”.

Successivamente, farà tappa alla casa di riposo “Anna Rizzi”, dove i nonni ospiti riceveranno lo stesso calore e gli stessi doni.

Infine, raggiungeremo “Casa Speranza” (zona Monticchio), per portare gioia e regali ai bambini che vivono in questa struttura protetta.

La chiusura dell’evento si terrà in Largo Diomede, con l’esposizione di tutti i veicoli.

Un grande evento dedicato all’inclusione, pensato per riscaldare i cuori di tutti i partecipanti. ❤️🧡💛💚💙💜

🎇🎆🕺 BUONE FESTE A TUTTI! 🥳🎉👯‍♂️