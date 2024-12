Manfredonia. Gentile Il mercato settimanale Scaloria si rinnova per sicurezza e fruibilità

A partire da gennaio 2025, il mercato settimanale di Scaloria sarà oggetto di una profonda riorganizzazione, pensata per migliorare l’accessibilità e la sicurezza dell’area. Il progetto, sviluppato in conformità con il Documento Strategico del Commercio e nel rispetto della normativa regionale, prevede una redistribuzione ordinata dei posteggi e interventi di manutenzione per garantire decoro e funzionalità.

Il piano è stato elaborato dagli uffici comunali sotto la guida del dirigente delle Attività Produttive, Tommaso Gioieni, in collaborazione con le associazioni di categoria, che hanno contribuito alla definizione dei criteri di riallocazione. Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela delle attività commerciali durante il periodo natalizio, per evitare disagi in una fase cruciale per gli esercenti.

“Questo intervento risponde alle esigenze di commercianti e cittadini, migliorando l’esperienza del mercato e valorizzando l’area mercatale in modo sostenibile”, ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo Economico, Matteo Gentile.

L’obiettivo del Comune di Manfredonia è offrire spazi più accoglienti e funzionali alla comunità, rendendo il mercato un punto di riferimento per la socialità e il commercio locale.