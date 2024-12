Manfredonia, Mangano: “Sullo sport il Comune risponde presente”

Comunicato Stampa 20 Dicembre 2024

Con la Determinazione Dirigenziale n. 168/DIR/2024/01002 del 11/11/2024, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 100 del 12/12/2024, è stata ufficialmente approvata la graduatoria relativa all’Avviso F 2024 – Acquisto di attrezzature tecnico-sportive.

La Regione Puglia ha deciso di investire 900 mila euro a favore di 128 beneficiari tra associazioni, società sportive dilettantistiche, federazioni e associazioni di promozione sociale. Questi contributi saranno utilizzati per l’acquisto di attrezzature sportive destinate a potenziare le attività sportive in tutta la regione.

Questo è un segnale forte dell’impegno della Regione Puglia a sostenere lo sport come motore di sviluppo sociale, educativo e culturale.

Ben 60 Comuni della Puglia, tra cui Manfredonia, sono stati selezionati per ricevere un contributo complessivo di 400 mila euro, per attrezzature sportive. Questo rappresenta un’opportunità unica per migliorare e potenziare le infrastrutture, rendendo le città e i Comuni ancora più inclusivi e dinamici per tutti gli sportivi, dai più giovani agli adulti.

“Un passo importante per Manfredonia. Con il contributo ottenuto, il Comune di Manfredonia potrà potenziare ulteriormente la propria offerta sportiva, migliorando le attrezzature, a beneficio di tutte le associazioni e i cittadini. Questo è un segno tangibile dell’impegno dell’Amministrazione La Marca nel promuovere l’attività sportiva e nel migliorare la qualità della vita per tutti i manfredoniani. È inoltre un’occasione per l’identità sportiva della nostra città. Un grande passo verso il futuro dello sport a Manfredonia e in Puglia”, afferma Nicola Mangano, Consigliere Comunale di Manfredonia con delega allo Sport.

