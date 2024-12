Martina Scialdone, l'avvocato uccisa al ristorante: ergastolo per l'ex

Ergastolo per Costantino Bonaiuti, l’ingegnere che il 13 gennaio 2023 ha ucciso con un colpo di pistola la sua ex compagna, l’avvocata Martina Scialdone, davanti a un ristorante nella zona dell’Appio Latino a Roma.

La Corte d’Assise di Roma ha accolto la richiesta della Procura, riconoscendo all’imputato le aggravanti di premeditazione, futili motivi, legame affettivo e porto abusivo di arma da fuoco.

Dopo la sentenza, la madre e il fratello di Martina si sono stretti in un abbraccio, visibilmente commossi. “È il verdetto che speravamo. La paura di un esito diverso c’era, ma oggi giustizia è stata fatta. Martina non tornerà, una vita è stata spezzata. Questa tragedia ha colpito più famiglie, anche quella dell’assassino. Non ci sono vincitori in questa vicenda,” hanno dichiarato.

Lo riporta Ansa.