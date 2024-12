In occasione delle festività natalizie, l’assessorato alle Attività produttive del Comune di Foggia ha svolto un ruolo attivo e propositivo, in collaborazione con altri partner, per animare le vie del commercio nel centro cittadino e offrire momenti di socialità e aggregazione, riservati in particolare ai più piccoli.

Dal 22 al 24 dicembre sono in calendario in viale XXIV Maggio, corso Vittorio Emanuele e piazza della Libertà (corso Roma), promosse dal Servizio Attività Economiche, tre attività differenti ma legate dalla comune finalitàdi attrarre utenza per le attività commerciali.

Sullo storico viale della stazione, da domenica prossima Babbo Natale riceverà le letterine di buoni propositi per la città di bambine e bambini in compagnia degli Elfi.

Su Corso Vittorio Emanuele, all’incrocio con via Diomede, sarà allestito invece uno snowglow natalizio, mentre sul versante opposto, all’altezza di via Oberdan, gli Elfi accoglieranno i bambini e le bambine con slitta e renne. Piazza della Libertà, infine, sarà sede di un’area ludica natalizia con laboratori a tema e anche di trucco artistico e giochi per bambini. Durante le tre giornate, alcune mascotte animeranno viale XXIV Maggio e Corso Vittorio Emanuele.

Sta riscuotendo una significativa partecipazione ‘Curiosando’, mercatino dell’usato allestito in piazza Maria Grazia Barone, aperto lo scorso 18 dicembre e che chiuderà nel pomeriggio della Vigilia di Natale (negli altri giorni gli orari sono dalle ore 9 alle ore 21). L’iniziativa vede la compartecipazione dell’associazione ‘Di Piazza in Piazza’. Corso Giannone sarà invece la cornice nella quale nel prossimo fine settimana, sabato 21 e domenica 22 dicembre, si svolgerà ‘Antiquariando’, mercatino dell’antiquariato e hobbistica, organizzato in collaborazione con Puglia Eventi.

“L’attenzione al commercio e alle attività commerciali da parte dell’amministrazione e dell’assessorato è massima, in un momento di sofferenza e stasi dell’economia e che vede diversi esercenti in difficoltà. Le iniziative messe in campo nello specifico sono variegate e mirate a restituire attenzione e visibilità a vie che rappresentano l’anima della città” spiega l’assessore Lorenzo Frattarolo. “Senza dimenticare il lavoro prezioso e che non comporta alcuna visibilità del personale dello SUAP, chiamato a vagliare e validare tutti i processi autorizzativi delle proposte dei privati, come ‘Ho voja di streetfood’, la manifestazione di carattere culturale e gastronomico organizzata dalla Confcommercio provinciale nella Villa comunale. Ringrazio tutte e tutti per il contributo speso per rendere Foggia ancora più bella e vivace, in giorni delicati e importanti e dai quali dipende la serenità e addirittura il futuro di tante attività commerciali e famiglie.

Molto ancora si può fare, e contiamo per il 2025 di rafforzare la sinergia con i commercianti e le associazioni di categoria per promuovere nuove iniziative, attrattive e dalla considerevole ricaduta per l’economia, il turismo e l’immagine stessa della nostra città” la sua conclusione.