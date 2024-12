(NOTA STAMPA). Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna pubblica amministrazione è tenuta a definire un proprio Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (di seguito denominato “Codice generale”) emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In coerenza con il dettato normativo il Comune di Manfredonia ha approvato, da ultimo, con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 94 del 30.06.2021, il vigente Codice di comportamento dell’Ente (di seguito “Codice”).

Tuttavia, il DPR n. 81 del 13 giugno 2023 ha apportato alcune modifiche al Codice generale. Tale decreto, in particolare, ha inserito due nuovi articoli in materia sia di utilizzo delle tecnologie informatiche (art. 11 bis) che di utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media (art. 11 ter), nonché ha modificato il contenuto degli articoli 12, 13, 15 e 17 integrando e sostituendo alcuni commi dei medesimi articoli.

Nel contempo, è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che ha, tra le sue finalità, quella di orientare i comportamenti e la performance delle Amministrazioni;

Tutto ciò premesso, si ravvisa l’opportunità di procedere ad un aggiornamento del Codice.

Come previsto dal citato art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, il Codice deve essere definito da ciascuna amministrazione con “procedura aperta alla partecipazione”, ossia mediante il più ampio coinvolgimento degli stakeholder.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente ha predisposto lo schema aggiornato di Codice di comportamento dei dipendenti, allegato al presente avviso (all. 1), adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 16.12.2024.

Con il presente avviso, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto con la citata deliberazione n. 74 del 16.12.2024, si dà avvio alla fase di partecipazione pubblica alla stesura del testo definitivo del Codice. A tal fine si invitano le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, in generale, tutti i Soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Amministrazione, a presentare osservazioni e proposte in merito ai contenuti del testo aggiornato del “Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Manfredonia”.

Tutti i Soggetti interessati, entro e non oltre le ore 12.00 del 30.12.2024, potranno dunque far pervenire il proprio contributo all’indirizzo di posta elettronica segretario@comune.manfredonia.fg.it, utilizzando il modello allegato al presente avviso.

Allegati:

IL SEGRETARIO GENERALE/RPCT

Dott. Giacomo Scalzulli