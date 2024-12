Ieri si è costituito il direttivo della associazione comunale Europa Verde – Verdi di Manfredonia, comunica la consigliera nazionale di Europa Verde avv. Innocenza Starace: “Il nostro partito sta crescendo a livello nazionale, provinciale e locale. Le competenze, acquisite negli anni, sono state messe a servizio della coalizione che governa la città”.

Durante l’incontro si è trattato dei temi che stanno sotto i riflettori della città in queste settimane.

Innanzitutto ASE, si sono ricostruite le vicende aziendali a partire dal 2016, anno in cui abbiamo iniziato a gestire l’assessorato all’ambiente, ed in cui è stato istituito il controllo analogo, poi la sua sospensione nel 2020, la riattivazione dalla commissaria Grandolfo e l’attesa per la relazione sulla qualità, economicità ed efficienza del servizio. Inoltre si è fatta una analisi dello stato di esecuzione del contratto e delle prospettive future della raccolta differenziata.

Tra gli altri temi di cui ci stiamo occupando, confrontandoci ed arricchendoci dell’apporto di tutti i nostri iscritti, si è discusso delle problematiche relative alla sanità locale per cui saremo parte attiva nella commissione sanità, grazie anche alla presenza nel nostro gruppo di tecnici, infermieri, donne impegnate nel sociale, docenti. Un patrimonio culturale di cui siamo fieri.

Altri argomenti trattati sono stati il futuro dell’area del Lago Salso ed i rapporti con l’Ente Parco e la richiesta di individuare le aree contigue al Parco in cui inserire anche parte dell’area DI49 dove vorrebbe insediarsi ENERGAS.

Anche la collaborazione con il nostro consigliere comunale Alfredo De Luca è proficua, aiutandolo nell’analisi dei temi che tratta nella commissione Urbanistica e Ambiente che presiede. L’ultima collaborazione è stata sul regolamento per il benessere animale.

“Siamo aperti ai suggerimenti di tutti e speriamo di poter crescere ancora”, conclude l’avv. Starace, per essere sempre più presenti sulla scena politica ed offrire un contributo serio ai problemi cittadini e per lo sviluppo delle opportunità che il nostro territorio offre.