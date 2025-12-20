Edizione n° 5921

Manfredonia

PEPPINO DE PADOVA Addio a Giuseppe “Peppino” De Padova, uno dei pasticcieri storici di Manfredonia

Il suo ricordo resterà vivo nei gesti, nei sorrisi scambiati, nei momenti condivisi.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Ci sono persone che non hanno bisogno di fare rumore per lasciare un segno profondo. Giuseppe De Padova, conosciuto da tutti come Peppino, era una di queste.

Pasticciere da sempre al Bar Roma, uomo del lavoro silenzioso e fatto con il cuore, marito e padre esemplare. Una presenza costante, gentile, affabile e discreta. Sempre disponibile, sempre con una parola buona, sempre con quel modo semplice e sincero di farsi voler bene.

Peppino mancherà a tanti.
Mancherà a chi entrava al bar e si sentiva a casa, a chi cercava un sorriso, a chi trovava in lui una certezza quotidiana. Era una persona per bene, di quelle che lasciano un vuoto vero, perché riempivano gli spazi con umanità.

Il suo ricordo resterà vivo nei gesti, nei sorrisi scambiati, nei momenti condivisi.

Ciao Giuseppe, grazie per quello che sei stato.
Non sarai dimenticato. 💙

A cura di Antonio Beverelli.

3 commenti su "Addio a Giuseppe “Peppino” De Padova, uno dei pasticcieri storici di Manfredonia"

  2. Caro Peppino, le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà….
    Sei stato sempre leale e cordiale, anche durante la malattia.
    Alla famiglia De Padova, sincere condoglianze e pregate sempre per la sua anima.

