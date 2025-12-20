Edizione n° 5920

Bari: presentato "Gli occhi del predatore – Il circense", opera prima di Pietro Lodovichi

PIETRO LODOVICHI Bari: presentato “Gli occhi del predatore – Il circense”, opera prima di Pietro Lodovichi

Il libro racconta un mondo immaginario popolato da tre ragazzi e una principessa, coinvolti nelle intricate trame del mondo di Oswald

Bari: presentato “Gli occhi del predatore – Il circense”, opera prima di Pietro Lodovichi

“Gli occhi del predatore – Il circense”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Dicembre 2025
Attualità // Bari //

A Bari Vecchia, tra le mura storiche del Centro d’Arte Santa Teresa dei Maschi, si è svolta la presentazione di “Gli occhi del predatore – Il circense”, opera prima di Pietro Lodovichi, edita da Secop Edizioni. L’evento, ospitato mercoledì 17 dicembre, ha trasformato la chiesa in una scenografia narrativa immersiva, capace di trasportare il pubblico nell’universo fantasy del romanzo, arricchita dalla mostra “Contemporanea” di Miguel Gomez (2014-2025), visitabile fino al 10 gennaio 2026.

Il libro, già rivelazione dell’anno per vendite online e presentato a livello internazionale, racconta un mondo immaginario popolato da tre ragazzi e una principessa, coinvolti nelle intricate trame del mondo di Oswald. Pur ambientata nel fantasy, la narrazione esplora temi universali come crescita, responsabilità e confronto con il destino.

Durante l’incontro, Lodovichi ha sottolineato il ruolo centrale della cultura: «La cultura rappresenta curiosità. Tutto ciò che non si sa è bello, imparare è la cosa migliore». Il fantasy diventa così un mezzo privilegiato per esprimere emozioni e raccontare scelte complesse di giovani e adulti.

La serata è stata resa ancora più coinvolgente da una rappresentazione onirica ispirata al romanzo, con figuranti e suggestioni visive che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio tra parole e immaginazione. Madrina dell’evento, Giovanna Castrovilli, presidente di AETB – Associazione Extralberghiero Terra di Bari, ha evidenziato l’importanza di iniziative capaci di coniugare editoria, territorio e valorizzazione dei luoghi storici, trasformando la cultura in strumento di promozione urbana.

La voce narrante di Antonella Maria Loconsole e la partecipazione di Laura Di Donna, vestita da principessa, hanno arricchito l’esperienza, mentre Raffaella Leone, PR di Secop Edizioni, ha moderato l’incontro.

La scelta del Centro d’Arte Santa Teresa dei Maschi, antica chiesa oggi spazio culturale, ha fornito una cornice ideale, dove luce, ombra e memoria dialogano con le atmosfere del fantasy, rafforzando il legame tra narrazione e città.

L’evento, sostenuto da AETB, BariExperience.com, InCittàBari, Spazio Art D’or di Stratos, Rinascita del Territorio, Federico II Eventi, Secop Editore e Confcommercio Bari-BAT, conferma Bari come polo culturale dinamico, capace di unire letteratura, arte e valorizzazione del patrimonio urbano.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO