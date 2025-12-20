Edizione n° 5923

Carta del Docente riconosciuta ai precari: successo della Gilda Foggia, Manfredonia e Cerignola

PRECARI Carta del Docente riconosciuta ai precari: successo della Gilda Foggia, Manfredonia e Cerignola

Una vittoria di grande rilievo per il mondo della scuola e per la tutela della dignità del lavoro precario

Carta del Docente riconosciuta ai precari: successo della Gilda Foggia, Manfredonia e Cerignola

Carta Docente - Fonte Immagine: lascuolaoggi.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Una vittoria di grande rilievo per il mondo della scuola e per la tutela della dignità del lavoro precario. La Gilda degli Insegnanti di Foggia, Manfredonia e Cerignola annuncia l’esito positivo dei ricorsi legali per il riconoscimento della Carta del Docente, il bonus da 500 euro destinato alla formazione e all’aggiornamento professionale, anche al personale con contratto a tempo determinato.

Grazie all’azione del sindacato, oltre 150 docenti potranno accedere alle somme spettanti. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha già avviato le procedure di accreditamento nei borsellini elettronici dei ricorrenti, consentendo l’utilizzo dei fondi per attività di formazione e aggiornamento.

Il risultato è frutto di un percorso condiviso e strutturato, culminato con l’accoglimento dei ricorsi da parte dei giudici del Tribunale di Foggia. La Gilda esprime piena soddisfazione per un traguardo ottenuto grazie alla sinergia tra le rappresentanze territoriali e l’ufficio legale.

Un ringraziamento particolare è rivolto ai consulenti della sede di Manfredonia, Paola Leone e Angelo Avitabile, ai rappresentanti della sede di Cerignola, Ruggiero Mancino e Dario Pulito, e allo staff legale della Gilda, che ha garantito supporto tecnico e politico all’intera iniziativa.

Il processo di erogazione è attualmente in corso e, nelle prossime settimane, il Ministero completerà tutti gli accreditamenti residui per i docenti coinvolti in questa tornata di ricorsi.

«Non si tratta solo di una vittoria economica, ma di un principio fondamentale – sottolinea la Gilda – che riafferma il diritto alla parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari, assicurando a tutti gli insegnanti gli strumenti necessari per la propria crescita professionale».

Le sedi della Gilda di Foggia, Manfredonia e Cerignola restano a disposizione degli iscritti per chiarimenti e informazioni sulle modalità di utilizzo del bonus.

1 commenti su "Carta del Docente riconosciuta ai precari: successo della Gilda Foggia, Manfredonia e Cerignola"

  1. La cagata renziana. Che si facciano i controlli se il bene acquistato corrisponda a quello dichiarato nella fattura. Un buon 50% sono fasulli

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO