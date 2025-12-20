Il Comitato Salute dell’Alto Tavoliere della Puglia esprime forte preoccupazione per le crescenti tensioni tra la dirigenza e i lavoratori dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e invita le istituzioni ecclesiastiche e civili a promuovere un confronto serio e orientato alle soluzioni.

Fondato da Padre Pio, l’ospedale, con 900 posti letto, rappresenta un polo sanitario strategico non solo per il Gargano, ma per l’intera Puglia e il Meridione d’Italia. Riconosciuto dal Ministero della Salute come IRCCS, Casa Sollievo è un centro di eccellenza nella ricerca in oncologia, neurologia e diagnostica. L’ospedale è inoltre l’unico al mondo ad aver effettuato trapianti di staminali cerebrali su pazienti con SLA e Sclerosi Multipla, confermandosi come eccellenza internazionale.

Nel 2025, Casa Sollievo ha nuovamente ottenuto il primato tra gli ospedali del Mezzogiorno nella classifica internazionale dei World’s Best Hospitals, stilata dalla rivista americana Newsweek. Il Comitato Salute sottolinea il plauso agli operatori sanitari, che dal 5 maggio 1956 dedicano la loro missione ai malati, seguendo la visione di San Pio.

Il Comitato lancia un appello alla responsabilità: è necessario che le istituzioni ecclesiastiche e civili favoriscano un dialogo pacato, trasparente e costruttivo, volto a garantire la continuità dei servizi sanitari e a tutelare un presidio essenziale per la sicurezza sanitaria del territorio. La tutela di Casa Sollievo significa salvaguardare vite umane e assicurare un’assistenza di qualità, in linea con la visione cristiana del fondatore, a pochi mesi dal settantesimo anniversario dell’opera di Padre Pio.