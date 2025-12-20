Coez sarà in concerto a Foggia il 30 dicembre in Piazza Cavour

Foggia si prepara a vivere una serata di grande musica e partecipazione. Il 30 dicembre 2025, Piazza Cavour sarà il cuore pulsante della città grazie al concerto di Coez, protagonista di un evento che anticipa e scalda l’atmosfera di “Insieme nel 2026”, il tradizionale appuntamento di Capodanno.

L’artista romano, tra i nomi più amati del panorama pop-urban italiano, porterà sul palco i brani che hanno segnato la sua carriera, alternando successi consolidati e pezzi più recenti, in uno show pensato per coinvolgere un pubblico trasversale, dai giovanissimi agli appassionati di lunga data.

Il live di Coez si inserisce in un percorso di eventi che mira a trasformare il centro cittadino in uno spazio di incontro, musica e condivisione, valorizzando Piazza Cavour come luogo simbolo delle celebrazioni di fine anno. Un appuntamento che non è solo concerto, ma anche occasione di aggregazione e rilancio culturale, capace di richiamare pubblico da tutta la provincia.

L’attesa è tutta per una serata che promette emozioni, energia e partecipazione, aprendo ufficialmente il countdown verso il Capodanno 2026, all’insegna della musica e dello stare insieme.