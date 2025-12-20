Dopo una seduta durata circa cinque ore, il Consiglio comunale di Foggia ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2026–2028 con 21 voti favorevoli e 3 contrari. Il DUP rappresenta lo strumento centrale di pianificazione strategica ed operativa dell’Ente, attraverso il quale vengono definiti obiettivi, priorità e allocazione delle risorse per il medio periodo.

Illustrato in aula dall’assessore al Bilancio Davide Emanuele, il documento è articolato in una Sezione Strategica e una Sezione Operativa e individua come primo grande obiettivo il consolidamento dei servizi istituzionali, con un’amministrazione più organizzata, digitale e capace di programmare e monitorare le proprie azioni.

Tra gli assi portanti figurano istruzione, cultura, giovani e sport, con investimenti mirati sulle infrastrutture scolastiche, il diritto allo studio, il rilancio dei luoghi culturali e il potenziamento degli impianti sportivi, anche attraverso fondi PNRR. Ampio spazio è riservato alla rigenerazione urbana, alla pianificazione territoriale e alla sostenibilità ambientale, con interventi su edilizia sociale, spazi pubblici, viabilità e raccolta dei rifiuti.

Il DUP dedica inoltre attenzione a mobilità, sicurezza urbana e protezione civile, prevedendo il rafforzamento della Polizia Locale, lo sviluppo della videosorveglianza e il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico e scolastico. Centrale anche il capitolo sul welfare e l’inclusione sociale, con programmi rivolti a disabili, anziani, famiglie fragili e soggetti a rischio di esclusione.

Nel corso della seduta, l’assemblea ha infine espresso piena solidarietà ai lavoratori dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. «Il DUP è uno strumento che ci consentirà di fare ulteriori passi avanti attraverso partecipazione e dialogo», ha dichiarato la sindaca Maria Aida Episcopo al termine dei lavori.