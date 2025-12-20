Da Foggia a Rai 1: Giovanna Russo protagonista a The Voice Senior

FOGGIA – Ha incantato il pubblico e conquistato i coach puntata dopo puntata, fino a raggiungere la superfinale di The Voice Senior, andata in onda ieri sera su Rai 1. Giovanna Russo, cantante originaria di Foggia, è stata una delle grandi protagoniste dell’edizione 2025 del talent dedicato alle voci over 60.

Fin dalle Blind Auditions, Giovanna aveva lasciato il segno con una raffinata interpretazione di “Insieme” di Mina, la sua artista di riferimento. Un’esibizione intensa ed elegante che ha colpito immediatamente i coach, confermando un talento costruito in anni di studio ed esperienza.

La sua storia artistica affonda le radici tra Napoli e il mondo: dopo aver vissuto a lungo nel capoluogo campano, Giovanna ha infatti girato il globo esibendosi sulle navi da crociera, portando la sua voce in ogni angolo del mondo. Una carriera ricca di riconoscimenti e apprezzamenti internazionali che, al compimento dei sessant’anni, l’ha spinta a mettersi nuovamente in gioco sul grande palcoscenico televisivo.

Durante le Blind Auditions, il momento decisivo è arrivato quando Arisa ha bloccato Loredana Bertè, impedendole di arruolare la cantante nella propria squadra. Una mossa strategica che si è rivelata vincente: Giovanna ha infatti scelto di entrare proprio nel team di Arisa, che le ha dedicato parole di grande stima. «Mi piacerebbe lavorare con te perché attraverso te potrei vivere in un’altra voce», ha dichiarato la cantante lucana.

Il percorso di Giovanna Russo è culminato nella semifinale, dove ha emozionato pubblico e giuria con una magistrale interpretazione de “L’immensità” di Johnny Dorelli, ricevendo applausi a scena aperta. «Lei è particolarmente dotata, super dotata», ha commentato Arisa, sottolineando la straordinaria qualità vocale e interpretativa della sua concorrente.

Anche il pubblico da casa ha espresso entusiasmo sui social: c’è chi l’ha definita “la vera The Voice”, chi ha sottolineato la potenza degli acuti e chi ha parlato di un’esibizione carica di sentimento e raffinatezza, capace di richiamare alla mente la grande Mina.

Ieri sera, nella finale trasmessa su Rai 1, Giovanna Russo ha confermato tutto il suo valore, arrivando fino alla superfinale del programma, consacrandosi come una delle voci più apprezzate e amate di questa edizione di The Voice Senior.

Un traguardo importante che rappresenta non solo una soddisfazione personale, ma anche un motivo di orgoglio per Foggia e per tutti coloro che hanno seguito con affetto il suo percorso artistico.