ANSA. “Utilizzeremo una norma analoga a quella della Regione Toscana”.

Lo ha detto il presidente eletto della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine della riapertura di un albergo nel centro di Bari, in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale sugli affitti brevi che ha respinto il ricorso del governo contro la legge della Toscana che consente ai Comuni di limitare gli affitti.

“Sarebbe più opportuna – ha aggiunto – una norma nazionale, senza toccare quello che è stato già realizzato e attivato, che dia la possibilità agli amministratori locali di poter indirizzare gli appartamenti in piattaforma per gli affitti brevi in alcune zone della città e limitare il fenomeno nelle zone più centrali dove questo fenomeno sta creando problemi”.

Decaro ha evidenziato infatti la presenza di “una sorta di bolla sul valore immobiliare” che non “sta dando la possibilità ai cittadini di prendere degli appartamenti in affitto”.

