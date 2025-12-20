Il Documento Unico di Programmazione 2025–2028 rappresenta «l’atto politico che più di ogni altro misura la responsabilità di un’amministrazione verso il futuro della città». Lo ha affermato il consigliere comunale del Partito Democratico Mario Cagiano nel corso del Consiglio comunale dedicato alla discussione del DUP, documento che delinea la visione strategica e operativa dell’amministrazione Episcopo fino al termine naturale del mandato.

Nel suo intervento, Cagiano ha sottolineato come la programmazione sia uno strumento indispensabile per governare le trasformazioni della città, ricordando che le scelte contenute nel DUP e nel bilancio di previsione ricadranno interamente sulla classe dirigente attuale. «Saremo giudicati su ciò che scriviamo oggi», ha affermato, richiamando il contesto nazionale segnato dall’aumento del costo della vita e dalle difficoltà economiche che gravano sulle famiglie.

Ampio spazio è stato dedicato al tema della sicurezza, con riferimento all’aumento dei reati e ai rincari dell’RC Auto. In questo quadro, il consigliere ha rivendicato il lavoro svolto dall’amministrazione comunale nel rafforzamento della Polizia Locale e nella collaborazione con la Questura, citando l’accordo sulla videosorveglianza e il cofinanziamento di strumenti e personale.

Cagiano ha poi posto l’accento sulle politiche sociali e sulla prevenzione del disagio giovanile, evidenziando la necessità di riaprire strutture di aggregazione ancora chiuse, come il centro diurno per minori che, pur avendo ottenuto il certificato di agibilità, non è ancora operativo. «Ogni giorno di chiusura è un costo sociale per la comunità», ha osservato, indicando l’obiettivo di riattivare tutte le strutture entro il 2026.

Nel suo intervento non sono mancati riferimenti alle politiche giovanili, al lavoro e all’occupazione femminile, con il richiamo ai finanziamenti ottenuti tramite ANCI e agli accordi con ARPAL per l’empowerment delle donne. Centrale anche il tema degli investimenti su commercio, infrastrutture e lavori pubblici. «Foggia non ha mai visto così tanti cantieri aperti contemporaneamente», ha concluso, esprimendo fiducia nella sindaca Maria Aida Episcopo e nel lavoro della coalizione di governo.