FOGGIA – Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 del Comune di Foggia finisce nel mirino dell’opposizione. A criticare duramente il testo approvato in aula è il consigliere comunale Pasquale Cataneo, che parla di un documento “zeppo di errori e presunti refusi” e denuncia ritardi, incongruenze e l’assenza – a suo dire – di azioni operative fondamentali per dare concretezza alla visione strategica richiesta dal Testo Unico degli Enti Locali.

Cataneo ricostruisce l’esito della seduta consiliare, durata oltre sei ore e caratterizzata da numerosi interventi, sottolineando come nel corso del dibattito siano emerse criticità anche da parte di esponenti della maggioranza. Nonostante questo, l’atto sarebbe stato approvato senza emendamenti con 20 voti favorevoli e 3 contrari, tra cui quello dello stesso consigliere, che rivendica una posizione netta: voto contrario motivato dalle “discrasie” riscontrate nei contenuti e dalle lacune su indirizzi che, sostiene, erano stati più volte indicati dal Consiglio comunale in precedenti atti.

Tra i punti contestati, Cataneo segnala la “sparizione” dal DUP di alcuni indirizzi presenti nelle linee programmatiche di mandato e in precedenti Note di aggiornamento: in particolare, richiama le politiche attive per il lavoro, misure collegate all’emergenza idrica e alla chiusura del ciclo integrato dell’acqua, interventi per lo sviluppo e il sostegno all’agricoltura e scelte strategiche legate alle infrastrutture, come aeroporto e stazione dell’Alta Velocità.

Nel mirino anche la gestione del ciclo dei rifiuti, con riferimento ai maggiori costi che – secondo il consigliere – ricadrebbero su cittadini e imprese a causa di modalità gestionali giudicate “inadeguate”. Un elenco di questioni che, afferma Cataneo, sarebbe rimasto privo di risposte durante il Consiglio, nonostante le sollecitazioni rivolte al sindaco e alla Giunta.

Il consigliere evidenzia inoltre di aver chiesto chiarimenti su quattro note prodotte dalle Commissioni Ambiente e Territorio, che avrebbero sollecitato l’esecutivo a riferire sullo stato delle attività necessarie a dare attuazione agli indirizzi votati dal Consiglio in materia di emergenza idrica. Anche in questo caso, spiega, la richiesta sarebbe rimasta inevasa.

Altro capitolo riguarda la mobilità sostenibile. Cataneo denuncia il mancato aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e richiama, come elemento critico, una recente variazione di bilancio che avrebbe comportato una riduzione del contributo statale legato al PSNMS pari a 145.338,40 euro.

Alla luce del confronto in aula e delle mancate risposte, il consigliere annuncia infine l’intenzione di rivolgersi “ad altri enti preposti” per ottenere chiarimenti e riscontri sulle questioni sollevate. Una presa di posizione che apre un fronte politico sul documento di programmazione triennale e, più in generale, sulle priorità strategiche dell’amministrazione comunale per i prossimi anni.