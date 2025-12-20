La Corte di Cassazione interviene su una tranche di un processo nato a Foggia e arrivato fino al Palazzo di Giustizia di Roma, dove erano finite le condanne per episodi estorsivi e reati “satellite” con l’aggravante mafiosa dell’agevolazione. Il verdetto, però, non ribalta l’impianto complessivo: la Suprema Corte ritiene inammissibili o infondati gran parte dei ricorsi e dispone un annullamento con rinvio limitato a un punto preciso, quello dell’aggravante del fatto commesso “da più persone riunite”.



Al centro della decisione ci sono cinque imputati: Francesca Viggiano, Ciro Imperio, Michele Ragno, Ciro Stanchi e Luigi Carella (nati rispettivamente: Foggia il 14/12/1974; Foggia il 29/07/1967; Foggia il 05/10/1976; Foggia il 14/12/1973; Foggia il 06/12/1961,ndr) . La Corte d’appello di Bari aveva ridotto in parte le pene ma confermato la responsabilità per una serie di fatti, tra cui tentate estorsioni e condotte legate alla disponibilità di armi e al riciclaggio/ricettazione di auto, ritenendo operante l’aggravante dell’agevolazione mafiosa prevista dall’articolo 416-bis.1 del codice penale.

La Cassazione chiarisce innanzitutto un punto di metodo: il ricorso non può diventare un “terzo grado di merito”, cioè un nuovo processo sulla lettura delle prove. I giudici di legittimità possono intervenire solo su errori giuridici o su motivazioni mancanti/manifestamente illogiche, non su una diversa interpretazione “soggettiva” delle risultanze.

Sul tema della “agevolazione mafiosa”, i ricorsi di Viggiano, Ragno e Carella vengono giudicati inammissibili o manifestamente infondati.

La Corte ribadisce che l’aggravante ha natura soggettiva e richiede dolo specifico, ma non pretende necessariamente la volontà di “rafforzare” il sodalizio: basta agire con la convinzione di apportare un vantaggio, anche non essenziale, all’organizzazione criminale. Nel caso di Viggiano, ad esempio, viene valorizzato il contesto: rapporti con figure ritenute interne o contigue, cautele nei contatti, e la natura dell’oggetto custodito. Per Carella pesa il dialogo intercettato sulla disponibilità dell’arma in un clima di tensioni tra “batterie rivali”. Per Ragno, invece, la Corte richiama la ricostruzione su auto rubate e alterazioni di telaio e documenti, collocate in un quadro di interessi criminali più ampio del semplice profitto immediato.

L’unico vero punto su cui la Cassazione apre una breccia riguarda Stanchi, e per estensione Imperio. Qui il Collegio affronta la delicata aggravante delle “più persone riunite” (richiamata, per estorsione e rapina, dagli articoli 629 e 628). La Corte sottolinea che, per applicarla, non basta un concorso “a distanza”: occorre la presenza contestuale di almeno due soggetti nel momento e nel luogo in cui si realizza violenza o minaccia, e soprattutto che tale compresenza sia percepibile dalla vittima, perché la ratio è l’aumento della pressione psicologica e la minore possibilità di difesa.

Secondo la Cassazione, la motivazione della Corte d’appello su questo punto è troppo sintetica e non verifica correttamente le circostanze: da qui l’annullamento con rinvio limitato all’aggravante “più persone riunite” per Stanchi, con effetto estensivo anche su Imperio. Tutto il resto, invece, regge. E il quadro finale è netto: conferme sostanziali, con una sola correzione mirata su un’aggravante che, se riconosciuta, fa crescere in modo significativo la pena.

A cura di Michele Solatia.