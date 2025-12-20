Festa dell'Architetto nella BAT tra le storie di 40 anni di professione e nuovi iscritti

C’è la storia dell’arch. Grazia Mariangela Dellaluce che da 40 anni è iscritta all’ordine professionale come architetto anche se da diversi anni svolge prevalentemente il ruolo di docente. Un percorso che diversi professionisti hanno fatto nel tempo ma il suo impegno per l’architettura e per il rispetto della professione non è mai mancato. Così come non è mancato lo stesso impegno per gli architetti Michele Galentino e Antonio Lasorsa anche loro premiati con una targa ricordo. Ma ci sono anche i nove giovani architetti alla prima iscrizione all’Ordine dopo l’abilitazione professionale e che hanno intrapreso il loro lungo percorso in un mondo fatto di bellezza, lungimiranza e costruzione del futuro dei territori.

E’ stata un condensato di emozioni l’edizione 2025 della Festa dell’Architetto organizzata ad Andria all’interno di Tonno Conte dall’Ordine degli Architetti PPC della BAT come di consueto per celebrare il Natale e la fine dell’anno.

«Continuiamo la tradizione che prima di Natale ci vede organizzare questa festa per tutti i nostri iscritti – ha spiegato l’arch. Andrea Roselli Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC BAT – è un modo per stare insieme, per conoscerci e anche per risaldare il senso di appartenenza. In questa occasione premiamo i nostri colleghi che hanno raggiunto i 40 anni di iscrizione all’albo e accogliamo i nuovi iscritti consegnando loro le spillette, il tesserino e il titolo».

La Festa dell’Architetto è come sempre occasione per incontrare tutti i partner che hanno sposato le tante attività svolte dall’Ordine soprattutto per la formazione e per gli eventi organizzati nel corso dell’anno appena trascorso. Ma è stata anche l’occasione per tracciare un bilancio di un’attività costante e continua sul territorio non solo in favore degli iscritti ma anche nelle istituzioni e per la formazione. Ed il 2026 si preannuncia un altro anno ricco di appuntamenti: «Il 2026 sarà sicuramente un anno importante – spiega ancora l’arch. Roselli – primo perché è l’ultimo del nostro mandato che si chiuderà a dicembre 2026 e per questa occasione, diciamo, essendo l’ultimo anno, siamo riusciti ad ottenere dal Consiglio nazionale degli Architetti la possibilità di organizzare il primo torneo nazionale di tennis degli architetti che si terrà a Trani, all’interno dello Sporting Club, dal 22 al 27 giugno. Ovviamente in questa occasione ci saranno eventi formativi che ci accompagneranno da marzo fino all’evento finale».