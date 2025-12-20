Forza Italia Foggia: Carlo Dercole nominato responsabile provinciale per il referendum sulla Giustizia

Il coordinamento provinciale di Forza Italia di Foggia, nell’ultima riunione presieduta dal segretario provinciale Paolo Dell’Erba, ha deciso all’unanimità di affidare a Carlo Dercole il ruolo di responsabile del comitato provinciale per il referendum sulla Giustizia. Dercole, candidato alle ultime elezioni regionali, è stato il più votato in tutto il centrodestra a Cerignola.
Dercole ha commentato la nomina sottolineando l’importanza del ruolo: “Ringrazio il segretario Dell’Erba e tutti i presenti per aver accolto positivamente questa proposta. Subito dopo le festività di Natale avvieremo una serie di iniziative in tutti i comuni della provincia di Foggia per spiegare l’importanza di questo cambiamento. La separazione delle carriere dei magistrati rappresenta un passo fondamentale per tutelare i cittadini“.