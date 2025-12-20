Edizione n° 5920

BALLON D'ESSAI

"CASO PUGLIA" // Regione, lo strano caso della Puglia: eletti ancora in attesa e giunta “con il freno a mano”
19 Dicembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

"NO MINORI" // Famiglia nel bosco, Corte d’Appello respinge il reclamo: minori restano in casa famiglia a Vasto
19 Dicembre 2025 - ore  14:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Forza Italia Foggia: Carlo Dercole nominato responsabile provinciale per il referendum sulla Giustizia

REFERENDUM Forza Italia Foggia: Carlo Dercole nominato responsabile provinciale per il referendum sulla Giustizia

Dercole, candidato alle ultime elezioni regionali, è stato il più votato in tutto il centrodestra a Cerignola

Forza Italia Foggia: Carlo Dercole nominato responsabile provinciale per il referendum sulla Giustizia

Carlo Dercole

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Dicembre 2025
Cerignola // Foggia //

Il coordinamento provinciale di Forza Italia di Foggia, nell’ultima riunione presieduta dal segretario provinciale Paolo Dell’Erba, ha deciso all’unanimità di affidare a Carlo Dercole il ruolo di responsabile del comitato provinciale per il referendum sulla Giustizia. Dercole, candidato alle ultime elezioni regionali, è stato il più votato in tutto il centrodestra a Cerignola.

Dercole ha commentato la nomina sottolineando l’importanza del ruolo: “Ringrazio il segretario Dell’Erba e tutti i presenti per aver accolto positivamente questa proposta. Subito dopo le festività di Natale avvieremo una serie di iniziative in tutti i comuni della provincia di Foggia per spiegare l’importanza di questo cambiamento. La separazione delle carriere dei magistrati rappresenta un passo fondamentale per tutelare i cittadini“.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Dunque, s'è detto: il ragionier Fantozzi mette la casa. Io ho portato i liquori, il resto spetta lei. Scusi, eh?” rivolto a Calboni. (Gigi Reder - Rag. Filini)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO