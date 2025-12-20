Grotte carsiche della Puglia Preistorica: la Regione avvia l’iter di candidatura UNESCO

La Giunta regionale della Puglia ha approvato il Protocollo d’intesa per la candidatura UNESCO delle Grotte carsiche di età preistorica, coinvolgendo 11 Comuni che ospitano siti archeologici di rilevanza internazionale: Apricena, Rignano Garganico, Monopoli, Bisceglie, Altamura, Ginosa, Ostuni, Otranto, Nardò, Castro e Parabita. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio preistorico pugliese e ottenere il riconoscimento del valore universale dei siti, testimoni di oltre 800.000 anni di presenza umana in Europa occidentale.

Il Protocollo, approvato con Delibera di Giunta n. 1970/2025, sarà firmato nei prossimi giorni dai Comuni interessati. Il documento istituisce un Tavolo di lavoro, guidato dal Museo della Preistoria di Nardò, con la responsabilità scientifica della dott.ssa Filomena Ranaldo, e dalla Sezione regionale Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali, coordinata dall’arch. Alessandro Viva. Il Tavolo elaborerà il fascicolo di candidatura in collaborazione con il Ministero della Cultura e le istituzioni scientifiche competenti.

Tra i siti più significativi inclusi nella fase iniziale del progetto figurano: Pirro Nord (Apricena), Grotta Paglicci (Rignano Garganico), Grotta delle Mura (Monopoli), Grotta di Santa Croce (Bisceglie), Grotta Lamalunga (Altamura), Riparo L’Oscurisciuto (Ginosa), Grotta di Santa Maria d’Agnano (Ostuni), Grotta dei Cervi (Otranto), Complesso delle grotte di Nardò, Grotta Romanelli (Castro) e Grotta delle Veneri (Parabita). Durante la preparazione del fascicolo sarà possibile censire e valutare ulteriori siti.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sottolineato che “l’avvio dell’iter UNESCO rappresenta un esempio concreto di valorizzazione del patrimonio culturale pugliese e dei siti preistorici come asset strategico per lo sviluppo del territorio”.

L’assessora alla Cultura, Viviana Matrangola, ha dichiarato che le grotte sono veri e propri archivi viventi della memoria dell’umanità, testimoni della nascita delle prime comunità e del rapporto tra uomo e paesaggio. Secondo l’assessora, il Protocollo d’intesa costituisce un progetto corale, che unisce scienza, cultura e partecipazione delle comunità locali, in linea con i principi della Convenzione di Faro, riconoscendo il patrimonio come bene comune e risorsa condivisa.

Il percorso di candidatura seguirà un modello transnazionale, aperto alla cooperazione con altri Paesi del Mediterraneo, con l’obiettivo di promuovere un turismo culturale sostenibile basato sulla tutela e valorizzazione dei luoghi preistorici.