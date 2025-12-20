Edizione n° 5921

In arrivo i "Capodanni di Puglia": il turismo pugliese festeggia tutto l'anno

EVENTI In arrivo i “Capodanni di Puglia”: il turismo pugliese festeggia tutto l’anno

L’obiettivo è valorizzare le eccellenze culturali, artistiche e turistiche delle città

In arrivo i "Capodanni di Puglia": il turismo pugliese festeggia tutto l'anno

In arrivo i “Capodanni di Puglia”: il turismo pugliese festeggia tutto l’anno

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Dicembre 2025
Bari // Foggia //

Il turismo per 365 giorni l’anno passa anche da un’offerta culturale e ricreativa strategica per le festività invernali. Tra queste, i “Capodanni di Puglia” rappresentano un appuntamento chiave per valorizzare le città della Regione e attrarre visitatori durante il periodo di fine anno.

La presentazione ufficiale del programma si terrà martedì 23 dicembre 2025, alle ore 11, nella Sala di Jeso della Presidenza della Giunta Regionale della Puglia, a Bari (Lungomare N. Sauro 31, I piano).

L’iniziativa è realizzata dall’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione in collaborazione con i Comuni capoluogo, nell’ambito degli accordi pubblici per la promozione del brand Puglia. L’obiettivo è valorizzare le eccellenze culturali, artistiche e turistiche delle città, creando un’offerta attrattiva per cittadini e visitatori.

Ospiti e interventi istituzionali

Alla conferenza stampa parteciperanno:

  • Presidente della Regione Puglia
  • Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo
  • Rocco De Franchi, responsabile Comunicazione Istituzionale Regione Puglia
  • Vito Antonacci, direttore Dipartimento Turismo Regione Puglia
  • Luca Scandale, commissario Pugliapromozione
  • Sindaci e/o Assessori dei Comuni capoluogo: Bari, Barletta, Andria, Trani, Foggia, Taranto, Brindisi e Lecce

L’incontro sarà l’occasione per presentare ufficialmente il calendario degli eventi di Capodanno, offrendo un quadro completo delle iniziative e delle città coinvolte, confermando l’impegno della Regione nel promuovere il turismo 365 giorni l’anno e rafforzare la visibilità del territorio pugliese.

