In arrivo i “Capodanni di Puglia”: il turismo pugliese festeggia tutto l’anno

Il turismo per 365 giorni l’anno passa anche da un’offerta culturale e ricreativa strategica per le festività invernali. Tra queste, i “Capodanni di Puglia” rappresentano un appuntamento chiave per valorizzare le città della Regione e attrarre visitatori durante il periodo di fine anno.

La presentazione ufficiale del programma si terrà martedì 23 dicembre 2025, alle ore 11, nella Sala di Jeso della Presidenza della Giunta Regionale della Puglia, a Bari (Lungomare N. Sauro 31, I piano).

L’iniziativa è realizzata dall’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione in collaborazione con i Comuni capoluogo, nell’ambito degli accordi pubblici per la promozione del brand Puglia. L’obiettivo è valorizzare le eccellenze culturali, artistiche e turistiche delle città, creando un’offerta attrattiva per cittadini e visitatori.

Ospiti e interventi istituzionali

Alla conferenza stampa parteciperanno:

Presidente della Regione Puglia

Gianfranco Lopane , assessore regionale al Turismo

, assessore regionale al Turismo Rocco De Franchi , responsabile Comunicazione Istituzionale Regione Puglia

, responsabile Comunicazione Istituzionale Regione Puglia Vito Antonacci , direttore Dipartimento Turismo Regione Puglia

, direttore Dipartimento Turismo Regione Puglia Luca Scandale , commissario Pugliapromozione

, commissario Pugliapromozione Sindaci e/o Assessori dei Comuni capoluogo: Bari, Barletta, Andria, Trani, Foggia, Taranto, Brindisi e Lecce

L’incontro sarà l’occasione per presentare ufficialmente il calendario degli eventi di Capodanno, offrendo un quadro completo delle iniziative e delle città coinvolte, confermando l’impegno della Regione nel promuovere il turismo 365 giorni l’anno e rafforzare la visibilità del territorio pugliese.