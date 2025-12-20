Riceviamo e pubblichiamo da un comitato di dipendenti di Casa Sollievo

‘Le nostre scuse’

Nel silenzio che è seguito ai fatti accaduti nel corso dell’incontro per i tradizionali auguri natalizi, molti dipendenti di Casa Sollievo della Sofferenza hanno avvertito un sentimento profondo di amarezza, di mortificazione e di distanza morale.

Questa lettera nasce non solo da chi era presente in sala, ma anche dal pensiero espresso da molti dopo la diffusione dei video e delle immagini circolate sui social e riprese anche da organi di informazione a diffusione nazionale. Molti lavoratori che non erano in turno e non hanno partecipato all’incontro hanno potuto vedere quanto accaduto solo attraverso quei filmati, provando lo stesso disagio, la stessa vergogna, la stessa distanza morale.

Questa lettera nasce da loro. Dalle lavoratrici e dai lavoratori che sono rimasti seduti e dai tanti non presenti. Da chi ha scelto il silenzio, il rispetto, la misura. Da chi non si riconosce in quanto avvenuto. Dopo le parole del Vescovo e Presidente della Fondazione – parole intense, autentiche, ispirate al “Natale scomodo” di don Tonino Bello – l’incontro ha perso il suo senso più profondo, trasformandosi in una protesta scomposta. Molti di noi hanno provato un disagio difficile da descrivere. Il dissenso è legittimo, la protesta è un diritto, ma l’offesa personale, l’aggressione verbale, l’umiliazione pubblica non lo sono.

Chiediamo scusa, prima di tutto, all’uomo Gino Gumirato, che è stato oggetto di epiteti e offese personali. Non al ruolo, non alla funzione, ma alla persona. Perché a Casa Sollievo si può dissentire, ma non si dovrebbe mai smarrire il rispetto umano. Non è stato un bello spettacolo vederlo aggredito per le scale davanti ai pazienti.

Chiediamo scusa al Vescovo e Presidente, che ha parlato con cuore e spirito in un luogo che dovrebbe essere casa di ascolto e di riflessione, non teatro di rabbia. Le sue parole, così profonde e vere, sono state ferite da comportamenti che nulla hanno a che fare con il messaggio evangelico richiamato.

Chiediamo scusa al Vicepresidente, che stava prendendo la parola per condividere un dolore immenso – la morte di un bambino di sette anni avvenuta proprio a Casa Sollievo – e che è stato interrotto in uno dei momenti più delicati e tragici che una comunità ospedaliera possa vivere. In quell’istante, più di ogni altro, tutti avremmo dovuto fermarci.

E soprattutto chiediamo scusa a Padre Pio. Perché ciò che si è visto non è l’ospedale di Padre Pio. Non è l’Opera nata per accogliere la sofferenza, per rispettare il dolore, per difendere la dignità delle persone. Non è lo stile di chi ha scelto di lavorare qui per vocazione, prima ancora che per mestiere. La stragrande maggioranza dei dipendenti di Casa Sollievo della Sofferenza è fatta di persone per bene. Professionisti seri, silenziosi, rispettosi. Persone che soffrono per la situazione in atto, ma che non accettano che la rabbia diventi violenza verbale, che il dissenso diventi disprezzo, che la protesta perda ogni misura.

Molti di noi sono rimasti. Molti di noi, in chiusura, sono usciti in silenzio. Molti di noi, vedendo quei video anche a distanza, si sono sentiti offesi in quanto dipendenti, perché non vogliono essere confusi con comportamenti che non li rappresentano. Si protesta per scenari non definiti, per ipotesi future, per percentuali gridate che nessun atto formale ha ancora sancito. Non c’è stata una contrattazione di secondo livello. Nulla è stato ancora deciso. Eppure si è scelto il rumore, l’insulto, l’aggressione. Questo non è il modo, non è il nostro modo. Questa lettera non vuole tacere il disagio, ma rifiutare la perdita di dignità.

A Casa Sollievo della Sofferenza lavorano persone che credono ancora che il rispetto venga prima di tutto. E che oggi chiedono scusa, perché ieri qualcuno ha dimenticato chi siamo. Apprendiamo inoltre che gli stessi promotori dei comportamenti sopra richiamati intendono ora organizzare una fiaccolata definita “pacifica”. Ci interroghiamo, con sincerità e senza spirito polemico, quale animo e quale coerenza possano accompagnarsi a iniziative che richiamano la pace ed il raccoglimento, quando pochi giorni prima si è scelto il linguaggio dell’aggressione verbale e dell’umiliazione personale.

La pace non è una forma, ma uno stile, e richiede, prima di tutto, coerenza.

Con rispetto e dolore,

I dipendenti di Casa Sollievo della Sofferenza che non si riconoscono in quanto accaduto.