ROMA – Il Tribunale di Sorveglianza può legittimamente chiedere “tempo” prima di aprire la porta a una misura alternativa, anche quando emergono segnali positivi nel comportamento del detenuto. Lo ribadisce la Cassazione (Sez. I penale) nel caso di Massimo Prota,nato a Manfredonia il 23/01/1974, detenuto dal settembre 2022 per l’espiazione di un cumulo di pene (sei anni complessivi) relative a reati contro la pubblica amministrazione: concussione tentata, falsità materiale in atti pubblici, induzione indebita e peculato, commessi tra il 2009 e il 2011.

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare e, soprattutto, rigettato la richiesta di affidamento in prova, motivando la decisione con la gravità dei fatti e con l’assenza di “resipiscenza” nella prima fase del percorso detentivo.

Prota era appuntato dei Carabinieri (poi radiato): secondo la ricostruzione, redigeva verbali falsi e retribuiva un informatore con sostanza stupefacente, talvolta sottratta a sequestro. In carcere, almeno inizialmente, avrebbe minimizzato il disvalore delle condotte, definendole “meri errori” e offrendo una rappresentazione distorta degli eventi.

La difesa ha tentato di rovesciare la prospettiva: il ricorso lamentava un’eccessiva attenzione al passato e una sottovalutazione dei dati positivi contenuti nelle relazioni più recenti della struttura penitenziaria. Ma il Tribunale aveva sì registrato segnali di revisione critica, chiedendo però una verifica più “minuziosa” e prolungata della personalità. Nella motivazione entravano anche elementi esterni: un deferimento per truffa nel giugno 2021 e un profilo di “pericolo fuga”, legato al fatto che Prota si era reso irreperibile dopo l’ordine di carcerazione, venendo poi catturato in Spagna con mandato di arresto europeo.

La Cassazione, nel respingere il ricorso, mette un punto fermo: il giudice della misura alternativa non è vincolato dai giudizi “favorevoli” espressi nelle relazioni degli organi di osservazione (come il VU.E.P.E.), ma deve valutare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita, parametrandole alle esigenze rieducative e ai profili di pericolosità, secondo una logica di gradualità. E proprio la gradualità diventa il baricentro della decisione: anche in presenza di elementi positivi, il Tribunale può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e altri “esperimenti premiali” per verificare l’attitudine del soggetto a rispettare prescrizioni e regole della misura.

Nel caso specifico, la Cassazione evidenzia che il Tribunale aveva considerato i dati recenti, ma li aveva giudicati non ancora sufficienti, alla luce della gravità dei fatti, delle informazioni di polizia, della mancata consapevolezza iniziale e della percezione distorta.

Il ricorso, in conclusione, è stato rigettato, con condanna alle spese processuali.

A cura di Michele Solatia.