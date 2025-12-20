Manfredonia, Di Staso accusa: "Fondi per la scuola approvati in extremis"

Quanto è importante garantire il diritto allo studio per i nostri giovani, quanto ci teniamo alla formazione delle nostre prossime generazioni, al futuro del nostro territorio? Ogni anno è previsto che un Ente comunale debba approntare un proprio programma per gli interventi al diritto allo studio.

Questo documento è importantissimo perché stabilisce ogni Comune, per l’anno a venire, cosa intenda finanziare per interventi e servizi volti a garantire il diritto all’istruzione per tutti gli studenti del territorio, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, al fine di rimuovere ostacoli economici e sociali, e per supportare le famiglie e le scuole con servizi come trasporto, mensa, materiale didattico e attività integrative.

Per la nostra amministrazione tale documento pare che non fosse particolarmente importante, tant’è che è stato portato in consiglio comunale il 15 dicembre u.s.: l’ultimo giorno utile stabilito dalla Legge Regionale per poterlo approvare!

Che tale settore non goda del particolare favore del nostro Comune, si evince ancor più dal suo contenuto.

La nostra amministrazione ha inteso prevedere per supportare il diritto allo studio dei nostri studenti una spesa annuale di complessivi di € 590.203,00.

Una somma a dir poco irrisoria considerata in assoluto ed ancor più imbarazzante se paragonata a quelle impegnate dai comuni limitrofi.

Per avere un riscontro concreto, si consideri che il Comune di Cerignola ha previsto un impegno di spesa per € 956.676,09; il Comune di Lucera € 902.836,67; quello di San Giovanni Rotondo € 994.018,80 e cosi via scorrendo la lista.

Importi di per sé già scabrosi e, se si considerano le peculiarità del nostro Comune (numero di studenti ed estensione territoriale), diventando ancor pìù umilianti.

Siamo il fanalino di coda della intera Capitanata, più che doppiati da chi ci precede!

A ciò si aggiungano le nostre dotazioni di mezzi. Ad esempio l’intero trasporto scolastico comunale ha in propria dotazione complessive 5 unità, tutte con oltre 20 anni di esercizio e diverse centinaia di chilometri sulle spalle e, cosa ancor più sconcertante, nessuno attrezzato per il trasporto di studenti con disabilità!

La scusante della pendenza del piano di riequilibrio economico e finanziario non regge!

Basti considerare che questa amministrazione riesce a reperire risorse per garantire una stagione estiva di sontuose attività di intrattenimento (impegnando oltre duecentomila euro), nonché a garantire 20 giorni di atmosfera natalizia comunale con esborsi preventivati in oltre 130 mila euro.

Nel programma del diritto allo studio per l’anno 2026 il Comune di Manfredonia ha stanziato per il sussidio scolastico speciale e per attrezzature didattiche per disabili la “ingente” somma di € 15.000,00.

Somma decisamente inferiore, giusto per riscontro, a quella sostenuta da questa amministrazione per un rinomato evento gastronomico, peraltro riservato solo a pochi eletti ed a cui i cittadini non hanno potuto assistervi neanche da lontano!!

Tali scelte economiche evidenziano quali siano gli effettivi obiettivi di questa amministrazione tra la cui priorità sicuramente non c’è il sostegno al diritto allo studio dei suoi cittadini.

Mi sento profondamento mortificato nel prendere atto del triste primato raggiunto con ostinazione dal nostro Ente Comunale a cui, evidentemente, non interessa affatto investire nel diritto allo studio e nel futuro dei nostri giovani.

Senza risorse non si va da nessuna parte!

I nostri studenti, le nostre scuole ed i nostri docenti meritano decisamente di più!

𝘼𝒗𝙫. 𝑽𝙞𝒏𝙘𝒆𝙣𝒛𝙤 𝘿𝒊 𝑺𝙩𝒂𝙨𝒐

𝑪𝙤𝒏𝙨𝒊𝙜𝒍𝙞𝒆𝙧𝒆 𝒄𝙤𝒎𝙪𝒏𝙖𝒍𝙚 “𝑵𝙤𝒊 𝑴𝙤𝒅𝙚𝒓𝙖𝒕𝙞”