Home // Manfredonia // Manfredonia, il Ponte di Santa Restituta diventa realtà: approvato il progetto di fattibilità

OPERA Manfredonia, il Ponte di Santa Restituta diventa realtà: approvato il progetto di fattibilità

Un insieme di azioni pensate per migliorare la viabilità urbana, promuovere la mobilità sostenibile e aumentare la sicurezza

Manfredonia, il Ponte di Santa Restituta diventa realtà: approvato il progetto di fattibilità

ph Giovanni Mansueto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Dopo anni di attesa, Manfredonia compie un passo decisivo verso la realizzazione del Ponte di Santa Restituta. La Giunta comunale ha infatti approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo al più ampio intervento di rigenerazione urbana denominato “Lama Scaloria”, considerato strategico per lo sviluppo e la sicurezza della città.

Si tratta di una notizia attesa da tempo dalla comunità locale, che segna lo sblocco di un’opera rimasta a lungo ferma per difficoltà di natura tecnica e amministrativa. Ostacoli che, secondo quanto riferito dall’amministrazione, sono stati superati nel corso degli ultimi mesi.

A fare il punto è l’assessore Giovanni Mansueto, che sottolinea come il progetto sia finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dei fondi per la rigenerazione urbana 2014/2020 e oggi cofinanziato anche con risorse comunali. «Il progetto – ha spiegato – era bloccato da tempo, ma grazie a un intenso lavoro tecnico e amministrativo siamo riusciti a rimetterlo in carreggiata».

Tra le opere principali previste dal piano figurano, oltre alla realizzazione del Ponte di Santa Restituta, una serie di interventi idraulici finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico, nonché la creazione di una pista ciclopedonale. Un insieme di azioni pensate per migliorare la viabilità urbana, promuovere la mobilità sostenibile e aumentare la sicurezza del territorio, soprattutto in caso di eventi meteorologici estremi, con particolare attenzione al centro storico.

Con l’approvazione del PFTE, il progetto entra ora nella fase operativa. I prossimi passaggi prevedono infatti l’avvio della procedura di gara e, successivamente, l’inizio dei lavori, che daranno finalmente concretezza a un’opera ritenuta fondamentale per la città.

Nel suo intervento, l’assessore ha voluto ringraziare tutti i soggetti coinvolti nel percorso amministrativo: la Regione Puglia, con il contributo di Paolo Campo, l’Autorità di Bacino, i professionisti incaricati e, in modo particolare, gli uffici comunali, che hanno lavorato con continuità per superare ritardi e criticità.

«Non ci credeva più nessuno – ha concluso – e invece, dopo decenni di attesa, il Ponte di Santa Restituta si farà. Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare, ma continuiamo a lavorare ogni giorno con determinazione per restituire fiducia, visione e concretezza alla nostra comunità».

