Manfredonia. Straordinari “da record” nel trasporto ittico: Cassazione conferma, ricorso respinto

ROMA/BARI – Una causa di lavoro lunga anni, nata attorno ai turni e alle buste paga di un autista impegnato nel trasporto del pesce tra Manfredonia e varie località della Campania, arriva al capolinea: la Cassazione (Sezione Lavoro) ha rigettato il ricorso della società Martello s.a.s., confermando l’impianto della sentenza d’appello che aveva condannato l’azienda al pagamento di 157.381,26 euro per differenze retributive (lavoro ordinario e straordinario), tredicesima, quattordicesima e Tfr, oltre accessori.

Il cuore della controversia, almeno per la parte che ha continuato a far discutere fino in Cassazione, è lo straordinario. Secondo la Corte d’Appello di Bari, sulla base delle deposizioni testimoniali, sarebbe stato “asseverato” che il lavoratore svolgeva attività dal lunedì al sabato dalle 17.30 alle 9.00 del mattino seguente.

Un orario che, se confermato, rende evidente come il tema non fosse un semplice “conteggio”: in gioco c’era la ricostruzione della concreta prestazione, con effetti economici ingenti. A integrare il quadro probatorio sono entrati anche i dischi cronotachigrafi, che la Corte territoriale aveva considerato capaci di “completare” le risultanze dell’istruttoria orale, rilevando inoltre l’assenza di una contestazione specifica da parte dell’azienda.

Disposta una consulenza tecnica d’ufficio contabile, la quantificazione delle differenze per lavoro straordinario era stata fissata in 151.801,51 euro.

In Cassazione, la società ha tentato quattro strade: dalla presunta nullità del ricorso introduttivo (per difetti di allegazione) alle contestazioni sul modo in cui sarebbero state valutate le prove, fino alla critica della CTU e al tema dell’efficacia probatoria dei cronotachigrafi. Ma la Suprema Corte ha chiuso la porta: molte doglianze sono state ritenute inammissibili perché miravano, sostanzialmente, a far rivalutare i fatti e il materiale probatorio, operazione che non è consentita nel giudizio di legittimità.

Sul punto tecnico, i giudici richiamano la giurisprudenza in tema di art. 115 e 116 c.p.c., ribadendo che non basta contestare la “forza” attribuita alle prove: la violazione sussiste solo in ipotesi tipizzate, non quando si pretende una diversa lettura delle risultanze. Analogo ragionamento viene esteso alle censure ex art. 360 n. 5 c.p.c., ritenute fuori dai limiti del “minimo costituzionale” del sindacato sulla motivazione delineato dalle Sezioni Unite.

Quanto alla CTU, la Cassazione ricorda che disporla è potere discrezionale del giudice di merito: non è, di per sé, un vizio il fatto che la consulenza venga disposta anche senza una specifica richiesta delle parti, se ritenuta necessaria. E anche sul disconoscimento dei cronotachigrafi, la valutazione della specificità è qualificata come giudizio di fatto riservato al merito.

Il risultato finale è netto: ricorso rigettato e società condannata anche alle spese del giudizio di legittimità (8.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, accessori e rimborso spese generali).

A cura di Michele Solatia.