Edizione n° 5921

BALLON D'ESSAI

"NONNA MORTA" // Tentano di imbarcare la nonna morta su un aereo, volo bloccato
20 Dicembre 2025 - ore  09:41

CALEMBOUR

SAN NICANDRO RILIEVI // Corte dei conti, rilievi sul Comune di San Nicandro Garganico: mancano atti obbligatori sulle partecipate
20 Dicembre 2025 - ore  12:01

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia. Straordinari “da record” nel trasporto ittico: Cassazione conferma, ricorso respinto

CASSAZIONE Manfredonia. Straordinari “da record” nel trasporto ittico: Cassazione conferma, ricorso respinto

Una causa di lavoro lunga anni, nata attorno ai turni e alle buste paga di un autista impegnato nel trasporto del pesce

Manfredonia. Straordinari “da record” nel trasporto ittico: Cassazione conferma, ricorso respinto

Camion - Fonte Immagine: dfds.com

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
20 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

ROMA/BARI – Una causa di lavoro lunga anni, nata attorno ai turni e alle buste paga di un autista impegnato nel trasporto del pesce tra Manfredonia e varie località della Campania, arriva al capolinea: la Cassazione (Sezione Lavoro) ha rigettato il ricorso della società Martello s.a.s., confermando l’impianto della sentenza d’appello che aveva condannato l’azienda al pagamento di 157.381,26 euro per differenze retributive (lavoro ordinario e straordinario), tredicesima, quattordicesima e Tfr, oltre accessori.

Il cuore della controversia, almeno per la parte che ha continuato a far discutere fino in Cassazione, è lo straordinario. Secondo la Corte d’Appello di Bari, sulla base delle deposizioni testimoniali, sarebbe stato “asseverato” che il lavoratore svolgeva attività dal lunedì al sabato dalle 17.30 alle 9.00 del mattino seguente.

Un orario che, se confermato, rende evidente come il tema non fosse un semplice “conteggio”: in gioco c’era la ricostruzione della concreta prestazione, con effetti economici ingenti. A integrare il quadro probatorio sono entrati anche i dischi cronotachigrafi, che la Corte territoriale aveva considerato capaci di “completare” le risultanze dell’istruttoria orale, rilevando inoltre l’assenza di una contestazione specifica da parte dell’azienda.

Disposta una consulenza tecnica d’ufficio contabile, la quantificazione delle differenze per lavoro straordinario era stata fissata in 151.801,51 euro.
In Cassazione, la società ha tentato quattro strade: dalla presunta nullità del ricorso introduttivo (per difetti di allegazione) alle contestazioni sul modo in cui sarebbero state valutate le prove, fino alla critica della CTU e al tema dell’efficacia probatoria dei cronotachigrafi. Ma la Suprema Corte ha chiuso la porta: molte doglianze sono state ritenute inammissibili perché miravano, sostanzialmente, a far rivalutare i fatti e il materiale probatorio, operazione che non è consentita nel giudizio di legittimità.

Sul punto tecnico, i giudici richiamano la giurisprudenza in tema di art. 115 e 116 c.p.c., ribadendo che non basta contestare la “forza” attribuita alle prove: la violazione sussiste solo in ipotesi tipizzate, non quando si pretende una diversa lettura delle risultanze. Analogo ragionamento viene esteso alle censure ex art. 360 n. 5 c.p.c., ritenute fuori dai limiti del “minimo costituzionale” del sindacato sulla motivazione delineato dalle Sezioni Unite.

Quanto alla CTU, la Cassazione ricorda che disporla è potere discrezionale del giudice di merito: non è, di per sé, un vizio il fatto che la consulenza venga disposta anche senza una specifica richiesta delle parti, se ritenuta necessaria. E anche sul disconoscimento dei cronotachigrafi, la valutazione della specificità è qualificata come giudizio di fatto riservato al merito.

Il risultato finale è netto: ricorso rigettato e società condannata anche alle spese del giudizio di legittimità (8.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, accessori e rimborso spese generali).

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Dunque, s'è detto: il ragionier Fantozzi mette la casa. Io ho portato i liquori, il resto spetta lei. Scusi, eh?” rivolto a Calboni. (Gigi Reder - Rag. Filini)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO