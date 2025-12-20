Manovra 2026: nuove misure per imprese, TFR e crediti d’imposta

Arriva in commissione Bilancio del Senato il nuovo emendamento del governo alla manovra, che introduce misure a sostegno delle imprese, del TFR e della previdenza complementare, insieme a stanziamenti per il Ponte sullo Stretto di Messina e il Piano casa.
Tra le novità principali:
- TFR: estensione dell’obbligo di versamento al Fondo Inps a imprese con 50 dipendenti dal 2026, con applicazione transitoria per le aziende con almeno 60 dipendenti fino al 2027. Dal 2032 l’obbligo interesserà anche le imprese con almeno 40 dipendenti. La platea potenziale dei lavoratori coinvolti è di 2,5 milioni, con un monte retributivo di circa 64 miliardi di euro, che salirà a 74,5 miliardi nel 2032.
- Previdenza complementare: dal luglio 2026, tutti i neoassunti saranno iscritti automaticamente, con possibilità di rinuncia entro 60 giorni o scelta di un fondo alternativo. Si stima un coinvolgimento di 100mila lavoratori l’anno, in aumento di circa 25mila unità annue.
- Pensione di vecchiaia: viene soppressa la possibilità di cumulare importi da forme pensionistiche complementari per accedere anticipatamente alla pensione, con un risparmio stimato fino a 130,8 milioni di euro annui nel 2035.
- Crediti d’imposta: confermati 1,3 miliardi per il credito Transizione 4.0 e fino a 532,64 milioni per il credito ZES, con incremento delle aliquote per agricoltura, pesca e acquacoltura.
- Contributo assicurazioni: dal 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori verseranno un acconto dell’85% del contributo dovuto per l’anno precedente.
- Ponte sullo Stretto di Messina: rifinanziamento di 780 milioni tra 2032 e 2033, suddivisi in 320 milioni nel 2032 e 460 milioni nel 2033.
- Spesa farmaceutica: incremento dello 0,1% annuo del tetto per acquisti diretti, finanziato dalla riduzione del Fondo per farmaci innovativi, portato da 1.300 a 1.160 milioni di euro annui.
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato: “Ciò che conta è il risultato finale, lavoriamo per il Paese“, sottolineando l’impegno del governo a completare la legge di bilancio nell’interesse degli italiani.
Queste misure rappresentano un pacchetto articolato che punta a sostenere le imprese, semplificare l’accesso alla previdenza complementare e garantire la continuità degli investimenti strategici.
Lo riporta tgcom24.mediaset.it.