Roma, 20 dicembre 2025 – La Commissione Bilancio del Senato ha ricevuto questa mattina il nuovo emendamento del governo alla legge di Bilancio, con un pacchetto di misure da circa 3,5 miliardi di euro che introduce modifiche rilevanti su imprese, mercato del lavoro, previdenza e investimenti strategici. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto in prima persona ai lavori, una mossa che ha evidenziato l’importanza politica dell’operazione ma anche le tensioni nella maggioranza e con le opposizioni.

Aiuti alle imprese e incentivi fiscali

Al centro del testo c’è un pacchetto di misure di sostegno alle imprese, che traduce in norme ciò che in origine doveva essere oggetto di un decreto ad hoc:

Crediti d’imposta Transizione 5.0 e ZES (Zone Economiche Speciali) rifinanziati per rispondere al forte afflusso di domande e stimolare investimenti produttivi e innovativi.

Incrementate anche le aliquote agevolative per alcune filiere chiave , come l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura. ANSA.it

Si prolunga inoltre la durata dell’iper- e super-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali fino al 30 settembre 2028, ampliando le condizioni per usufruire delle agevolazioni.

Una delle novità più discusse riguarda il Tfr e la previdenza complementare: Per i neoassunti viene introdotto un regime di adesione automatica alla previdenza complementare (con possibilità di opt-out entro un termine prestabilito). Nel pacchetto rientra anche un ulteriore intervento normativo sul trattamento di fine rapporto, inserito nel quadro più ampio di revisione delle regole previdenziali e fiscali. Le norme prevedono modifiche alle possibilità di anticipo per esigenze personali, già oggetto di dibattito nei mesi scorsi in relazione a proposte di gestione pubblica del Tfr e nuove regole della previdenza complementare.

Contributo straordinario delle assicurazioni

Per finanziare parte delle misure, il testo introduce un contributo da 1,3 miliardi di euro a carico delle compagnie assicurative. La disposizione prevede che gli assicuratori versino ogni anno, entro il 16 novembre, un acconto pari all’85% del contributo dovuto sull’anno precedente.

Sul fronte degli investimenti sociali e infrastrutturali vengono stanziati: 200 milioni di euro complessivi per il Piano Casa nei prossimi due anni, con risorse rimodulate rispetto alle previsioni iniziali. Rifinanziamento delle opere pubbliche principali, compreso un fondo da 1,1 miliardi per opere strategiche nel biennio 2026-27.

Ponte sullo Stretto di Messina: fondi confermati ma spostati

Una delle misure più simboliche riguarda il Ponte sullo Stretto di Messina. Nell’emendamento il governo conferma 780 milioni di euro di stanziamenti per il progetto, ma ne posticipa l’imputazione temporale al 2032-2033, alla luce dell’aggiornamento dell’iter amministrativo e delle difficoltà logistiche e contabili legate al perfezionamento dei residui di bilancio. Il progetto dell’opera – che mira a collegare Sicilia e Calabria con una delle infrastrutture più strategiche e controverse del Paese – resta sotto osservazione politica e tecnica per la complessità e l’impatto economico a lungo termine.

L’emendamento è approdato in Commissione Bilancio con tempi serrati: dopo la discussione odierna la relazione tecnica e i voti sugli articoli comuni proseguiranno nelle prossime sedute. L’approdo in Aula al Senato è già fissato per il 22 dicembre, con il voto finale atteso il giorno successivo, in vista dell’approvazione definitiva della manovra entro la fine dell’anno. L’iniziativa ha suscitato reazioni contrastanti: da un lato c’è chi ritiene il pacchetto necessario per dare respiro all’economia e agli investimenti; dall’altro le opposizioni contestano la riformulazione “last minute” di molte parti della legge di Bilancio, ritenendola un’ingerenza eccessiva dell’esecutivo sul dettato parlamentare.