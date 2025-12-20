Natale a Bari: stop a musica all’aperto e botti per garantire decoro e sicurezza

Il Comune di Bari ha disposto restrizioni durante le festività natalizie per tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e il decoro dei luoghi.

Dal 23 al 31 dicembre, nei giorni 23, 24, 30 dicembre (dalle 12 alle 24) e la notte del 31 dicembre (dalle 12 fino alle 5 del mattino del 1° gennaio), sarà vietata la diffusione di musica all’esterno dei locali e dei negozi tramite casse o altri apparecchi, salvo le attività autorizzate. Sarà invece consentita la musica dal vivo in modalità acustica, senza altoparlanti.

L’ordinanza prevede anche:

Divieto di somministrazione per asporto di bevande in vetro ;

; Divieto di vendita e somministrazione itinerante di cibi e bevande sugli spazi pubblici senza autorizzazione;

sugli spazi pubblici senza autorizzazione; Divieto di abbandono rifiuti , accensione di fuochi o attività che possano compromettere sicurezza e decoro;

, accensione di fuochi o attività che possano compromettere sicurezza e decoro; Stop alla vendita di fuochi d’artificio dal 23 dicembre al 1° gennaio e divieto di utilizzo nella notte di Capodanno.

Le violazioni dell’ordinanza possono comportare la sospensione del titolo abilitativo fino a cinque giorni e sanzioni da 25 a 500 euro.

L’obiettivo è garantire un Natale sicuro e rispettoso del decoro urbano, prevenendo episodi che in passato hanno creato disturbo e pericolo per cittadini e commercianti.