Prenderà ufficialmente il via lunedì 22 dicembre il programma natalizio organizzato a Borgo Incoronata dal Comune di Foggia, con una tre giorni di eventi pensata per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori di tutte le età, valorizzando tradizioni, cultura e socialità del territorio.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche Agricole, sarà inaugurata alle ore 18 con l’apertura dei mercatini di Natale e della mostra dei presepi, momento simbolico che segna l’inizio delle attività festive nel borgo. A seguire sono previste l’apertura dell’area dei giochi antichi, una mostra fotografica dedicata alla memoria storica del luogo e momenti di musica itinerante. In serata, spazio all’evento artistico “Luci e immagini nel borgo”, a cura dell’artista Hermes Mangialardo.

Il programma proseguirà martedì 23 dicembre con un’escursione guidata gratuita nel borgo, laboratori di dolci natalizi, aperitivi contadini, spettacoli per famiglie e il Bubble Circus Show, pensato per coinvolgere grandi e piccoli. Musica di strada e installazioni artistiche accompagneranno l’intera giornata.

La manifestazione si concluderà mercoledì 24 dicembre con l’apertura del mercatino e dell’area giochi fin dalla mattina e, alle 13.30, con il Concerto di Natale dei “Gospel Italian Singers”, evento di particolare suggestione che anticiperà le celebrazioni della vigilia.

Un cartellone che punta a rendere Borgo Incoronata un luogo di incontro e festa, rafforzando il legame tra comunità, tradizioni e territorio