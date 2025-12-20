Edizione n° 5920

BALLON D'ESSAI

"CASO PUGLIA" // Regione, lo strano caso della Puglia: eletti ancora in attesa e giunta “con il freno a mano”
19 Dicembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

"NO MINORI" // Famiglia nel bosco, Corte d’Appello respinge il reclamo: minori restano in casa famiglia a Vasto
19 Dicembre 2025 - ore  14:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Natale a vele spiegate: torna a Manfredonia la “Veleggiata sotto l’Albero”

FESTA Natale a vele spiegate: torna a Manfredonia la “Veleggiata sotto l’Albero”

L’invito degli organizzatori è quello di presentarsi con cappellini di Babbo Natale e tanta voglia di divertirsi

Natale a vele spiegate: torna a Manfredonia la “Veleggiata sotto l’Albero”

Natale a vele spiegate: torna a Manfredonia la “Veleggiata sotto l’Albero”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il mare d’inverno e l’atmosfera natalizia tornano a incontrarsi a Manfredonia con la 4ª edizione della “Veleggiata sotto l’Albero”, l’evento organizzato dal Gargano Sailing Club che unisce sport, condivisione e spirito delle feste.

L’appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre 2025, a partire dalle ore 9.30, presso il Centro Nautico Sportivo di Manfredonia, dove velisti, appassionati e cittadini si ritroveranno per una mattinata all’insegna dell’allegria e della partecipazione.

Non si tratta soltanto di una regata, ma di una vera e propria festa aperta a tutti, pensata per celebrare la magia del mare anche nei mesi invernali. Un’occasione per vivere lo sport in modo inclusivo e conviviale, condividendo il calore del Natale tra banchina e mare.

L’invito degli organizzatori è quello di presentarsi con cappellini di Babbo Natale e tanta voglia di divertirsi, per rendere l’evento ancora più suggestivo e colorato. La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento fisso del calendario natalizio cittadino, capace di coinvolgere sportivi, famiglie e curiosi.

Fondamentale, come sottolineato dal Gargano Sailing Club, il contributo delle associazioni partner, che rendono la Veleggiata un esempio concreto di come lo sport possa essere strumento di aggregazione e condivisione.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare Andrea (348 6900144) o Roberta (349 4450792).

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Dunque, s'è detto: il ragionier Fantozzi mette la casa. Io ho portato i liquori, il resto spetta lei. Scusi, eh?” rivolto a Calboni. (Gigi Reder - Rag. Filini)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO