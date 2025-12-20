Natale a vele spiegate: torna a Manfredonia la “Veleggiata sotto l’Albero”

Il mare d’inverno e l’atmosfera natalizia tornano a incontrarsi a Manfredonia con la 4ª edizione della “Veleggiata sotto l’Albero”, l’evento organizzato dal Gargano Sailing Club che unisce sport, condivisione e spirito delle feste.

L’appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre 2025, a partire dalle ore 9.30, presso il Centro Nautico Sportivo di Manfredonia, dove velisti, appassionati e cittadini si ritroveranno per una mattinata all’insegna dell’allegria e della partecipazione.

Non si tratta soltanto di una regata, ma di una vera e propria festa aperta a tutti, pensata per celebrare la magia del mare anche nei mesi invernali. Un’occasione per vivere lo sport in modo inclusivo e conviviale, condividendo il calore del Natale tra banchina e mare.

L’invito degli organizzatori è quello di presentarsi con cappellini di Babbo Natale e tanta voglia di divertirsi, per rendere l’evento ancora più suggestivo e colorato. La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento fisso del calendario natalizio cittadino, capace di coinvolgere sportivi, famiglie e curiosi.

Fondamentale, come sottolineato dal Gargano Sailing Club, il contributo delle associazioni partner, che rendono la Veleggiata un esempio concreto di come lo sport possa essere strumento di aggregazione e condivisione.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare Andrea (348 6900144) o Roberta (349 4450792).