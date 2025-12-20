Natale in Puglia: 2,1 miliardi di euro di consumi alimentari e boom dell’artigianato

In Puglia, le spese per prodotti alimentari e bevande a dicembre 2025 sono stimate in 2,1 miliardi di euro, secondo il Centro Studi Confartigianato Imprese Puglia. Il dato evidenzia la crescita del comparto artigianale alimentare, che continua a distinguersi nonostante l’andamento debole dell’economia, influenzato dalle tensioni geopolitiche e dai dazi internazionali.

Durante le festività natalizie, più del 10 per cento delle vendite annue al dettaglio si concentra nel mese di dicembre, grazie anche alla disponibilità delle tredicesime che aumenta la spesa per generi alimentari e articoli da regalo.

L’artigianato pugliese si caratterizza per la qualità e la tradizione, con numerosi prodotti DOP, IGP e PAT, dai prodotti da forno e pasticceria ai formaggi, dall’olio ai vini pregiati. Sul territorio regionale sono presenti 4.832 imprese artigiane, di cui 2.554 nel settore alimentare, a cui si aggiunge il comparto dell’artigianato artistico, che contribuisce all’atmosfera natalizia con ceramiche, tessuti e luminarie.

Sul fronte dei prezzi alla produzione, nei primi nove mesi del 2025 il settore alimentare registra un aumento del 2,1 per cento, con incrementi significativi in alcune categorie: lavorazione di tè e caffè +16,4%, cioccolato e confetteria +15,4%, lavorazione della carne +5,8%, lattiero-caseario +5,3%. Tra le bevande, aumenti del +2,0% per altre bevande fermentate non distillate.

Anche i prezzi al consumo mostrano criticità: ad ottobre 2025, alimentari e bevande analcoliche segnano un +2,5% su base annua, con incrementi a doppia cifra per cacao e cioccolato in polvere (+21,9%), caffè (+20,6%) e cioccolato (+10,1%).

Nicola Giotti, presidente della categoria ‘dolciario’ di Confartigianato Puglia, sottolinea che l’aumento dei prezzi deriva dai costi delle materie prime e dell’energia, non dalla volontà di lucro delle imprese. In particolare, il costo del cioccolato è triplicato a seguito del calo di produzione in Africa Occidentale, e analoghi rincari riguardano uova, nocciole e materiali per confezioni.

Per Michele Dituri, presidente di Confartigianato Imprese Puglia, scegliere prodotti artigianali significa sostenere qualità, genuinità e identità territoriale, valorizzando l’intero tessuto economico, culturale e sociale. La campagna “AcquistiAmo locale” invita cittadini e turisti a preferire prodotti a valore artigiano Made in Italy, espressione di creatività, tradizione e passione delle imprese locali.