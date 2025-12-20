Una notte di violenza, abusi e sopraffazione che ha sconvolto Manfredonia. È questo lo scenario che emerge dal procedimento giudiziario che ha portato alla condanna, in primo grado e con rito abbreviato, di quattro giovani originari di Monte Sant’Angelo, imputati per violenza sessuale di gruppo.

I fatti risalgono alla serata del 4 ottobre 2024, quando – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – due persone sarebbero state vittime di una brutale aggressione sessuale. A rompere il silenzio fu uno dei presunti abusati, un ragazzo ventenne di San Giovanni Rotondo, che trovò il coraggio di denunciare quanto accaduto, dando il via alle indagini.

Le successive attività investigative, condotte dai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo e coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno consentito di ricostruire un quadro ritenuto grave e allarmante: oltre al giovane denunciante, sarebbe emersa una seconda vittima, un uomo cinquantenne di Monte Sant’Angelo.

Secondo l’impianto accusatorio, gli imputati avrebbero agito in gruppo, esercitando violenza e minacce, e approfittando della condizione di inferiorità psichica delle persone offese, costringendole o inducendole a compiere e subire atti sessuali. Un contesto che, per modalità e brutalità, ha sollevato forte allarme.

Determinante, nel corso delle indagini, sarebbe stato anche il rinvenimento di un video, che gli imputati – stando alle accuse – si sarebbero scambiati tramite un’applicazione di messaggistica istantanea. Un elemento che avrebbe permesso agli investigatori di ricostruire con maggiore precisione la dinamica dei fatti e il ruolo dei singoli.

Alla luce delle risultanze investigative, il GIP del Tribunale di Foggia aveva disposto due ordinanze di custodia cautelare in carcere, eseguite dai Carabinieri delle Compagnie di San Giovanni Rotondo e Manfredonia: la prima il 31 ottobre 2024 nei confronti di due giovani di 20 e 21 anni, la seconda il 10 dicembre 2024 per gli altri due imputati, di 21 e 25 anni.

Il processo, celebrato con rito abbreviato, si è concluso con condanne pesanti: otto anni di reclusione per uno degli imputati, sette anni per un altro e sei anni e otto mesi per gli altri due.

Il procedimento, tuttavia, si trova ancora nel primo grado di giudizio. Gli imputati, come previsto dall’ordinamento, non possono essere considerati colpevoli in via definitiva fino all’eventuale emissione di una sentenza irrevocabile.