Regione, lo strano caso della Puglia: eletti ancora in attesa e giunta "con il freno a mano"
19 Dicembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

Famiglia nel bosco, Corte d'Appello respinge il reclamo: minori restano in casa famiglia a Vasto
19 Dicembre 2025 - ore  14:21

Home // Cronaca // Salernitana-Foggia, Barilari: “Emergenza totale, ma voglio una squadra viva”

BARILARI Salernitana-Foggia, Barilari: “Emergenza totale, ma voglio una squadra viva”

Situazione complicata in casa Foggia, alle prese con una vera e propria emergenza di organico in vista della trasferta a Salerno

Enrico Barilari - Fonte Immagine: sprintesport.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Dicembre 2025
Cronaca // Focus //

Situazione complicata in casa Foggia, alle prese con una vera e propria emergenza di organico in vista della trasferta sul campo della Salernitana, formazione in piena corsa per la Serie B. Il tecnico Enrico Barilari fa il punto sulle difficoltà della vigilia.

«La lista degli indisponibili è lunga e purtroppo si è ulteriormente allungata – spiega l’allenatore –. Diversi giocatori sono stati colpiti dall’influenza: Fossati, Oliva, Buttaro e Garofalo. Spero di recuperarne almeno un paio. Rizzo è rientrato solo ieri, Panico ha un problema al flessore ma sarà della partita, mentre Byar è quasi indisponibile per un guaio muscolare: verrà con noi ma resterà in panchina».

Con la rosa ridotta all’osso, anche i piani tattici sono stati rivisti: «A organico completo avrei scelto un 3-5-2 molto offensivo, con l’idea di giocarci la gara a viso aperto. Invece abbiamo dovuto lavorare sulle nostre certezze e su ciò che facciamo abitualmente. I dati mostrano aspetti positivi, ma subiamo ancora troppo ed è lì che dobbiamo crescere. Anche l’ultimo periodo è stato condizionato da infortuni e da giocatori scesi in campo non al meglio».

L’avversario incute rispetto, ma Barilari chiede orgoglio e attenzione massima: «La Salernitana è una squadra di grande qualità, con elementi importanti come Capomaggio. Ho visto tutte le loro partite e faccio fatica a trovare punti deboli. Abbiamo lavorato sui duelli e sulle situazioni di tre contro tre e tre contro due per limitare il loro potenziale. Domani servirà un’attenzione altissima».

Nonostante le difficoltà, il messaggio è chiaro: «Siamo in emergenza, ma dobbiamo restare in partita. Voglio una squadra che dimostri il lavoro fatto e che provi a portare a casa un risultato. Sono soddisfatto dello staff, dei ragazzi e della società. Il bilancio finora è positivo, forse abbiamo raccolto anche più di quanto mi aspettassi, ma il meglio deve ancora venire».

Lo riporta tuttoc.com.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO