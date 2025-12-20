Domenica 21 dicembre 2025, dalle 17:00 alle 21:00, inaugura a Largo Colonna Terravecchia a San Nicandro Garganico (FG) la mostra collettiva ESSENZA INVISIBILE, curata da Dalia Cendamo, che firma anche il testo critico. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio del Gargano attraverso l’arte contemporanea, coinvolgendo artisti che vivono e conoscono profondamente questa terra. La mostra è realizzata con il patrocinio del Comune di San Nicandro Garganico e il supporto della sezione locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA).

Espongono: Annarchy, Maria Caruso (L’ognettara), Nunzia D’Effremo (Purple), Annalisa Di Tullio, Martina Nardella, Filo Rizzi, Benedetta Saggese, Anna Maria Santucci.

Il percorso espositivo si sviluppa su due direttrici principali: opere che raccontano le tradizioni locali più celebri e lavori di natura introspettiva, dedicati a esplorare il legame con il passato e con la propria interiorità. Le artiste, tutte provenienti dal Gargano, si confrontano con linguaggi diversi – pittura, scultura, grafica e body art – creando un dialogo tra memorie, visioni e sensibilità personali.

Secondo il testo critico di Dalia Cendamo, Essenza Invisibile è un ponte tra passato e presente, un’esplorazione del tempo interiore immersa in una location storica che fu dimora di Federico II di Svevia. Il legame con la storia si percepisce attraverso i siti storici come il Castello e attraverso l’atmosfera colma di mistero e leggende locali. I racconti delle nonne in dialetto diventano un filo invisibile che unisce presente e passato, rendendo tangibile ciò che appare nascosto.

La mostra intende narrare la memoria della tradizione popolare e riflettere sull’invisibilità degli enigmi interiori. Ogni opera è sogno, stato d’animo, paura e riflessione intima, un impulso che dialoga con le altre opere per portare alla luce l’essenza invisibile dell’arte.

Informazioni principali: