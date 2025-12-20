Edizione n° 5920

BALLON D'ESSAI

"CASO PUGLIA" // Regione, lo strano caso della Puglia: eletti ancora in attesa e giunta “con il freno a mano”
19 Dicembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

"NO MINORI" // Famiglia nel bosco, Corte d’Appello respinge il reclamo: minori restano in casa famiglia a Vasto
19 Dicembre 2025 - ore  14:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // San Nicandro Garganico: al via la mostra “Essenza Invisibile” di Dalia Cendamo

DALIA CENDAMO San Nicandro Garganico: al via la mostra “Essenza Invisibile” di Dalia Cendamo

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio del Gargano attraverso l’arte contemporanea

San Nicandro Garganico: al via la mostra "Essenza Invisibile" di Dalia Cendamo

Largo Colonna Terravecchia - Fonte Immagine: Facebook, Acapt nord gargano S.r.l.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Dicembre 2025
Eventi // Gargano //

Domenica 21 dicembre 2025, dalle 17:00 alle 21:00, inaugura a Largo Colonna Terravecchia a San Nicandro Garganico (FG) la mostra collettiva ESSENZA INVISIBILE, curata da Dalia Cendamo, che firma anche il testo critico. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio del Gargano attraverso l’arte contemporanea, coinvolgendo artisti che vivono e conoscono profondamente questa terra. La mostra è realizzata con il patrocinio del Comune di San Nicandro Garganico e il supporto della sezione locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA).

Espongono: Annarchy, Maria Caruso (L’ognettara), Nunzia D’Effremo (Purple), Annalisa Di Tullio, Martina Nardella, Filo Rizzi, Benedetta Saggese, Anna Maria Santucci.

Il percorso espositivo si sviluppa su due direttrici principali: opere che raccontano le tradizioni locali più celebri e lavori di natura introspettiva, dedicati a esplorare il legame con il passato e con la propria interiorità. Le artiste, tutte provenienti dal Gargano, si confrontano con linguaggi diversi – pittura, scultura, grafica e body art – creando un dialogo tra memorie, visioni e sensibilità personali.

“Essenza Invisibile”

Secondo il testo critico di Dalia Cendamo, Essenza Invisibile è un ponte tra passato e presente, un’esplorazione del tempo interiore immersa in una location storica che fu dimora di Federico II di Svevia. Il legame con la storia si percepisce attraverso i siti storici come il Castello e attraverso l’atmosfera colma di mistero e leggende locali. I racconti delle nonne in dialetto diventano un filo invisibile che unisce presente e passato, rendendo tangibile ciò che appare nascosto.

La mostra intende narrare la memoria della tradizione popolare e riflettere sull’invisibilità degli enigmi interiori. Ogni opera è sogno, stato d’animo, paura e riflessione intima, un impulso che dialoga con le altre opere per portare alla luce l’essenza invisibile dell’arte.

Informazioni principali:

  • Titolo: ESSENZA INVISIBILE
  • Artiste: Annarchy, Maria Caruso (L’ognettara), Nunzia D’Effremo (Purple), Annalisa Di Tullio, Martina Nardella, Filo Rizzi, Benedetta Saggese, Anna Maria Santucci
  • A cura di: Dalia Cendamo
  • Inaugurazione: 21 dicembre 2025, ore 17:00 – 21:00
  • Date di apertura: 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30 dicembre 2025
  • Sede: Largo Colonna Terravecchia, San Nicandro Garganico (FG)
  • Patrocinio: Comune di San Nicandro Garganico
  • Supporto: ENPA, sezione San Nicandro Garganico
  • Contatti: daliacendamo2@gmail.com | Instagram: @essenzainvisibilearte

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Dunque, s'è detto: il ragionier Fantozzi mette la casa. Io ho portato i liquori, il resto spetta lei. Scusi, eh?” rivolto a Calboni. (Gigi Reder - Rag. Filini)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO