Home // Cronaca // Tentano di imbarcare la nonna morta su un aereo, volo bloccato

MORTA Tentano di imbarcare la nonna morta su un aereo, volo bloccato

I passeggeri hanno denunciato sui social che la donna, 89 anni, sarebbe stata imbarcata morta su una sedia a rotelle

Tentano di imbarcare la nonna morta su un aereo, volo bloccato

Aerei - Fonte Immagine: rainews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Dicembre 2025
Cronaca // Focus //

Una vicenda dai contorni incredibili ha coinvolto una famiglia britannica su un volo EasyJet da Malaga a Londra: secondo quanto riportato dal Daily Mail, i passeggeri hanno denunciato sui social che la donna, 89 anni, sarebbe stata imbarcata morta su una sedia a rotelle. Petra Boddington, tra i testimoni, ha scritto su Facebook: “EasyJet, da quando fate salire i morti sugli aerei?“, corredando il post con una fotografia scattata prima dell’imbarco.

Secondo alcune ricostruzioni diffuse dai media, la famiglia avrebbe tentato di far passare l’anziana per addormentata, probabilmente per evitare i costi elevati del trasporto internazionale di una salma, stimati tra 3.500 e 4.500 sterline, poiché non coperta da assicurazione.

Il volo, però, non è mai decollato. L’equipaggio ha allertato i paramedici, che hanno constatato il decesso della donna prima del decollo. EasyJet ha precisato che la passeggera era viva al momento dell’imbarco e che possedeva un certificato di idoneità al volo, smentendo così le accuse dei passeggeri.

La vicenda ha suscitato scalpore sui social, tra incredulità e discussioni sul comportamento della famiglia e sulla gestione dell’emergenza da parte della compagnia aerea.

Lo riporta rainews.it.

