SALERNO – La Salernitana fa il suo dovere, batte il Foggia per 2-1 e aggancia il secondo posto in classifica a quota 38 punti, ma nel Girone C di Serie C non si parla soltanto di calcio giocato. Dopo il successo dell’Arechi, infatti, non sono mancate le solite frecciatine provenienti da ambienti social vicini al Catania, ancora una volta più concentrati sugli arbitri che sul campo.

La gara, disputata questo pomeriggio alle 14:30, ha visto i granata imporsi al termine di una partita intensa e combattuta. Episodi chiave correttamente interpretati dalla direzione arbitrale: netto il cartellino rosso a Olivieri per un intervento con la gamba altissima ai danni di Knezovic, mentre sul secondo gol granata Capomaggio anticipa con decisione il diretto avversario, senza possibilità di “smaterializzarsi” nel successivo contatto.

Una vittoria meritata, che consente alla Salernitana di restare pienamente in scia del Benevento capolista (41 punti) e di tenere il passo proprio del Catania, anch’esso fermo a 38.

Eppure, invece di guardare alla corsa promozione e allo “schiacciasassi” Benevento, alcune pagine social riconducibili a tifosi etnei hanno preferito lanciare nuove accuse, parlando di una Salernitana “sospinta da una corrente favorevole che soffia forte dal fischietto”. Un refrain già sentito, che sembra riflettere le recenti dichiarazioni del tecnico rossazzurro, più incline a puntare il dito contro gli arbitri che a spiegare perché la sua squadra non sia riuscita a vincere contro un avversario rimasto in dieci uomini per oltre un’ora.

Sul campo, però, parlano i numeri: Salernitana terza forza del campionato, Foggia fermo a 18 punti e in zona bassa della classifica, con i granata che continuano a dimostrare solidità, concretezza e personalità nei momenti decisivi.

Il Girone C resta apertissimo, ma una cosa è certa: la Salernitana continua a vincere, mentre altrove cresce l’ossessione. E, come spesso accade, quando mancano gli argomenti tecnici, si alza il volume delle polemiche.

Lo riporta tuttosalernitana.com.