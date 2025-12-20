Quattro giovani, tutti originari di Monte Sant’Angelo, sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo al termine di un processo celebrato con rito abbreviato. Le pene stabilite dal giudice sono state di otto anni di reclusione, sette anni e sei anni e otto mesi per altri due imputati.

Il procedimento nasce da un episodio avvenuto a Manfredonia nella serata del 4 ottobre 2024, denunciato da una delle presunte vittime: un ragazzo ventenne di San Giovanni Rotondo. A seguito della denuncia sono scattate le indagini dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, che hanno portato a ricostruire la vicenda e a risalire all’identità dei quattro presunti responsabili.

Nel corso degli accertamenti sarebbe emerso anche il coinvolgimento di una seconda vittima, un uomo cinquantenne di Monte Sant’Angelo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli imputati avrebbero costretto o indotto le parti offese a compiere e subire atti sessuali con violenza e minaccia, contestando anche l’abuso della condizione di inferiorità psichica delle vittime.

Tra gli elementi acquisiti dagli investigatori figura inoltre il rinvenimento di un video, che – stando all’impianto accusatorio – gli imputati si sarebbero scambiati tramite un’applicazione di messaggistica istantanea. Materiale che avrebbe contribuito a consolidare la ricostruzione delle condotte contestate.

Alla luce delle evidenze raccolte, il GIP del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura, aveva emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere: la prima eseguita il 31 ottobre 2024 nei confronti di due imputati di 20 e 21 anni; la seconda il 10 dicembre 2024 nei confronti degli altri due imputati di 21 e 25 anni. Le misure furono eseguite dai Carabinieri delle Compagnie di San Giovanni Rotondo e Manfredonia.

Il procedimento, va precisato, è ancora al primo grado di giudizio: gli imputati non possono essere considerati colpevoli in via definitiva fino all’eventuale pronuncia di una sentenza irrevocabile.