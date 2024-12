Manfredonia, occasione persa per il dialogo democratico

Si registra con rammarico l’accaduto durante la seduta del Consiglio Comunale di Manfredonia il 30 dicembre scorso. L’ordine del giorno, riguardante l’ASE Spa, azienda responsabile della raccolta rifiuti e igiene urbana, era stato condiviso da tutti i consiglieri, segnando un raro momento di collaborazione. Tuttavia, l’episodio è stato oscurato da una scelta censoria della maggioranza, che ha escluso dalla discussione un tema proposto dalla minoranza, su iniziativa di due membri della commissione consiliare permanente “Affari generali e Risorse umane”.

Un intervento di un consigliere di maggioranza ha sollevato una “questione pregiudiziale”, legittima ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale, per eliminare il punto di discussione. Questo ha suscitato interrogativi: non si poteva trovare un compromesso emendando l’accapo o consultando la minoranza per garantire il dibattito? Gli stessi consiglieri di minoranza, Massimiliano Ritucci (AgiAMO) e Antonio Tasso (Sipontum), hanno sollevato dubbi sulle motivazioni della censura, chiedendosi se fosse volta a evitare discussioni scomode o a mascherare una presunta impreparazione degli assessori o consiglieri di maggioranza.

La vicenda solleva una critica più ampia: censurare il confronto contraddice i principi democratici e priva la cittadinanza di un’opportunità per assistere a una discussione franca e collaborativa. Episodi come questo, sostengono i consiglieri di minoranza, offrono un segnale negativo rispetto alla possibilità di costruire un dialogo costruttivo, come invece accaduto sull’ordine del giorno dedicato all’ASE Spa.

Oltre alla questione censoria, la seduta ha portato due importanti sviluppi:

L’approvazione condivisa dell’ordine del giorno su ASE Spa, con l’impegno di istituire un tavolo di confronto per definire rapidamente le modalità di affidamento del servizio di igiene urbana. Il sostegno dei consiglieri di minoranza agli accapi relativi all’adeguamento del Piano Comunale delle Coste e al progetto di rigenerazione urbana del Parco Grotta Scaloria, entrambi considerati utili per la comunità.

Mentre si attende di verificare gli effetti delle decisioni prese, i consiglieri Ritucci e Tasso colgono l’occasione per porgere i loro auguri di buon anno alla cittadinanza, rinnovando l’impegno per un confronto istituzionale rispettoso e democratico.