Paolo Benvegnù, cantautore milanese e figura di spicco della musica italiana, è scomparso all’età di 59 anni nella sua casa sul Lago di Garda. La notizia è stata diffusa dalla famiglia con una nota che lo ricorda come “compagno, padre e artista amato da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo”.

Benvegnù, voce sensibile e raffinata del panorama musicale italiano, aveva fatto la sua ultima apparizione televisiva il 30 dicembre durante la trasmissione Via dei matti n.0 su Rai3, condotta da Stefano Bollani e Valentina Cenni. In quella puntata, il cantautore aveva condiviso riflessioni sulla sua carriera e sull’essenza del lavoro artistico. “Noi cantautori siamo ricercatori di cose non utili,” aveva dichiarato, sottolineando l’importanza di valori immateriali come la bellezza e la gioia: “Chi decide cosa sia utile? Io trovo straordinario vedere i bambini correre nei prati. Non porta denaro, ma regala felicità.”

Nel corso del 2024, Benvegnù aveva ricevuto la prestigiosa Targa Tenco per È inutile parlare d’amore, premiato come miglior album dell’anno. Questo riconoscimento aveva coronato una carriera dedicata alla ricerca di emozioni profonde, alla sperimentazione e alla poesia in musica.

Con la sua voce inconfondibile e i suoi testi evocativi, Paolo Benvegnù lascia un’eredità importante nella canzone d’autore italiana. La sua arte continuerà a ispirare e commuovere, testimoniando il valore delle cose “non utili” che sanno toccare l’anima.