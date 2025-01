Benvenuta Carlotta: la prima nata del 2025 a Foggia

Foggia, 1 gennaio 2025 – È Carlotta la prima nata del nuovo anno a Foggia, venuta alla luce appena 12 minuti dopo la mezzanotte presso l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico di Foggia. Un inizio d’anno speciale per la mamma, Anna Capuano, originaria di Triggiano, e per l’intera comunità, che festeggia con gioia l’arrivo di una nuova vita. Carlotta pesa 3,850 chilogrammi ed è in ottima salute, così come la sua mamma.

L’équipe medica del Policlinico di Foggia, sotto la guida di professionisti altamente qualificati, ha seguito il parto con grande cura e attenzione, contribuendo a rendere questo momento indimenticabile. Il Policlinico di Foggia, da sempre un punto di riferimento per la sanità in Capitanata, registra ogni anno centinaia di nascite, ma l’arrivo del primo bebé del 2025 ha un significato particolare, simboleggiando speranza e nuovi inizi.

La notizia della nascita di Carlotta ha suscitato grande interesse anche sui social, dove in tanti hanno fatto arrivare i propri auguri alla famiglia Capuano. In un momento di festa e di riflessione sul futuro, la piccola rappresenta un messaggio di rinascita e fiducia per tutta la comunità foggiana. A Carlotta e alla sua famiglia vanno i migliori auguri per un futuro radioso, pieno di felicità e serenità.