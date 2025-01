La notte di Capodanno in Puglia è stata segnata da incidenti legati ai festeggiamenti. A Bari, diversi feriti sono stati soccorsi a causa dello scoppio di petardi. Un giovane ha denunciato di essere stato colpito da colpi di pistola ed è stato trasportato al policlinico da due amici. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire la vicenda.

A Taranto, tre persone hanno riportato ustioni al volto e alle mani. In via Cesare Battisti, sono stati esplosi colpi di pistola in aria, creando momenti di panico tra i presenti.

A Foggia, un ragazzo ha perso alcune dita a causa dell’esplosione di un petardo. Ad Andria, un bambino di sei anni è rimasto ferito alla mano mentre maneggiava una pistola a salve, rischiando di perdere l’uso di un dito. Il piccolo è stato trasferito al policlinico di Bari. Altri incidenti sono stati segnalati a Mattinata, dove una ragazza ha riportato una lesione all’occhio, e a Ordona, dove un giovane ha subito ferite alla mano.

Tra i danni materiali si segnalano la facciata danneggiata di un supermercato a Taranto e un incendio scoppiato in un parco a Molfetta.

Nonostante gli incidenti, la notte ha portato anche gioia con l’arrivo di nuove vite.

A Lecce, il primo nato del 2025 è stato Mattia, venuto al mondo quattro minuti dopo la mezzanotte presso l’ospedale “Vito Fazzi”. A Foggia, la prima nata dell’anno è stata Carlotta, alle 00:12. Lo riporta noinotizie.it