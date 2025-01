Capodanno a Foggia: petardi e botti causano feriti e danni ingenti

La notte di Capodanno a Foggia è stata segnata da incidenti e atti vandalici legati all’uso improprio di petardi e botti. Un giovane ha riportato gravi ferite a una mano, perdendo alcune dita a causa dell’esplosione di un petardo. L’incidente, avvenuto poco dopo la mezzanotte, ha richiesto l’immediato intervento del personale sanitario, che ha trasportato il ragazzo d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Foggia. Parallelamente, diversi episodi di vandalismo hanno colpito la città. Almeno tre autovetture e una ventina di cassonetti sono stati dati alle fiamme o danneggiati dall’esplosione di botti.

I danni più significativi si sono verificati in viale Giotto, dove due veicoli parcheggiati in strada sono stati completamente distrutti dalle fiamme. Un terzo mezzo è stato coinvolto in un incendio analogo in via Gandhi, alimentando la preoccupazione per la sicurezza pubblica.I Vigili del Fuoco, impegnati in numerosi interventi nel corso della notte, hanno lavorato senza sosta per domare gli incendi e mettere in sicurezza le aree colpite. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che stanno conducendo accertamenti per identificare i responsabili degli atti vandalici e prevenire ulteriori episodi.

Nonostante le campagne di sensibilizzazione sui rischi legati all’uso di petardi e botti, eventi simili continuano a ripetersi, mettendo a rischio l’incolumità delle persone e causando danni al patrimonio pubblico e privato. “È necessario un maggiore controllo e un’applicazione più rigorosa delle normative in materia”, ha dichiarato un residente, visibilmente amareggiato per quanto accaduto. La comunità foggiana, nel giorno di festa che celebra l’inizio del nuovo anno, si ritrova a fare i conti con episodi che evidenziano l’urgenza di un cambiamento culturale e di una più attenta vigilanza sul territorio.

Un Capodanno da ricordare, purtroppo, per ragioni che nulla hanno a che vedere con i festeggiamenti.

Lo riporta foggiatoday.it