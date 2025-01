La notte di Capodanno in Puglia è stata segnata da incidenti legati ai festeggiamenti. A Bari, diversi feriti sono stati soccorsi a causa dello scoppio di petardi. Un giovane ha denunciato di essere stato colpito da colpi di pistola ed è stato trasportato al policlinico da due amici. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire la vicenda.

A Taranto, tre persone hanno riportato ustioni al volto e alle mani. In via Cesare Battisti, sono stati esplosi colpi di pistola in aria, creando momenti di panico tra i presenti.