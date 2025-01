Francesca Michielin incanta Piazza Cavour a Foggia

Un inizio d’anno memorabile per Foggia, che ieri sera ha accolto il talento di Francesca Michielin in un concerto straordinario organizzato nell’ambito del progetto “Capodanni di Puglia”. L’iniziativa, promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Telenorba e il supporto di numerosi sponsor, ha trasformato Piazza Cavour in un vero e proprio centro di festa e musica. L’attesissimo live ha richiamato migliaia di persone, con spettatori accorsi da tutta la provincia e anche da regioni limitrofe, confermando il grande appeal della giovane cantautrice.

Sul palco, Francesca Michielin ha regalato un’esibizione mozzafiato, spaziando dai suoi successi più celebri, come “Nessun grado di separazione” e “Battito di ciglia”, a brani più intimi che hanno emozionato il pubblico. L’organizzazione impeccabile dell’evento, resa possibile dalla sinergia tra la Regione, Telenorba e gli sponsor locali, ha messo in evidenza l’impegno nel valorizzare la cultura e il territorio. Un’attenzione particolare è stata rivolta agli allestimenti: un palco scenografico, giochi di luci spettacolari e un sistema audio di alta qualità hanno contribuito a creare un’atmosfera magica, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Il concerto di Michielin è stato il momento clou di un programma ricco di iniziative che, grazie al progetto “Capodanni di Puglia”, ha visto altre città della regione ospitare eventi culturali e musicali per celebrare l’arrivo del 2025. La serata si è conclusa con un lungo applauso. Tra entusiasmo e commozione, il concerto resterà una delle pagine più belle del Capodanno foggiano. Un evento che non solo ha celebrato l’arte e la musica, ma ha anche rafforzato il senso di comunità e appartenenza, sottolineando il ruolo della Puglia come terra di cultura e spettacolo.