Gianni Alemanno in Carcere a Roma: Revocati i Servizi Sociali

L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è stato trasferito ieri sera nel carcere di Rebibbia a seguito della revoca dei servizi sociali concessi dal tribunale di Sorveglianza.

Alemanno, condannato in via definitiva a 1 anno e 10 mesi per traffico di influenze illecite, sta ora scontando il residuo della pena. La condanna si inserisce in uno dei filoni della vasta inchiesta Mondo di Mezzo, che ha portato alla luce una rete di corruzione e legami tra politica e criminalità.

La decisione di revocare la misura alternativa sarebbe legata, secondo fonti vicine al caso, a violazioni delle condizioni imposte dal tribunale durante il periodo di affidamento ai servizi sociali.

Gianni Alemanno, esponente politico di spicco ed ex ministro delle Politiche Agricole, era stato coinvolto in diversi procedimenti legati alla gestione di appalti pubblici e rapporti con esponenti del mondo imprenditoriale e criminale.

La notizia ha suscitato diverse reazioni nel panorama politico, riaccendendo il dibattito sulla trasparenza e l’etica all’interno delle istituzioni. Lo riporta l’Ansa.