L’oroscopo 2025 di Paolo Fox promette un anno ricco di sorprese e cambiamenti per tutti i segni zodiacali.

Annunciato durante la puntata di Domenica In del 29 dicembre 2024 su Rai 1, l’astrologo più seguito d’Italia ha delineato le previsioni astrali del nuovo anno, fornendo indicazioni su amore, lavoro e fortuna, corredate dai consueti grafici e stelline.

Ariete

Il 2025 inizia con il piede giusto per l’Ariete. I primi mesi dell’anno, da marzo a maggio, saranno cruciali per nuove conoscenze e opportunità amorose. Questo periodo è ideale per progetti familiari, come la nascita di un figlio. L’estate porta con sé qualche sfida, ma Giugno sarà un mese chiave per consolidare i risultati. Da agosto in poi, le responsabilità aumentano. Sarà fondamentale mantenere la calma e affrontare con diplomazia situazioni lavorative o sentimentali incerte.

Toro

Il Toro continua il processo di cambiamento iniziato nel 2024. L’anno si preannuncia solido e senza grandi ostacoli planetari. Giugno sarà un mese di grande forza, con Venere nel segno che favorirà l’amore e la carriera. La seconda parte dell’anno porterà stabilità e conferme, rendendo il 2025 un periodo di crescita personale e professionale.

Gemelli

I Gemelli iniziano l’anno con qualche blocco ereditato dal 2024, ma la situazione cambia radicalmente con l’arrivo dell’estate. Giugno sarà un mese di svolta, con nuove opportunità e un periodo di grande fortuna tra agosto e settembre. L’autoironia e la leggerezza saranno le chiavi per affrontare le sfide e godersi i successi.

Cancro

Il Cancro si riprende il suo spazio, diventando protagonista del 2025. Aprile sarà il mese dell’amore, mentre sul fronte lavorativo Giove porterà importanti novità nella seconda parte dell’anno. Ottobre sarà particolarmente significativo, con eventi che rafforzeranno le relazioni e offriranno nuove prospettive professionali.

Leone

Per il Leone, il 2025 è un anno di costruzione e opportunità. I mesi di febbraio, marzo e aprile saranno ricchi di novità in ambito familiare e sentimentale. L’estate si preannuncia intensa, con occasioni imperdibili. A settembre, Venere nel segno porterà fortuna e passione.

Vergine

L’anno parte con qualche incertezza per la Vergine, complice Giove dissonante. Tuttavia, da giugno in poi, la situazione migliora sensibilmente grazie all’influenza positiva di Giove e Saturno. Settembre e ottobre saranno mesi di grande successo, in cui ogni dubbio verrà dissipato.

Bilancia

La Bilancia affronta il 2025 con determinazione. Nonostante alcune tensioni sentimentali nei primi mesi dell’anno, a luglio le cose inizieranno a migliorare. Lavoro e fortuna saranno protetti, ma sarà importante non lasciarsi frenare dai dubbi nella seconda parte dell’anno.

Scorpione

Per lo Scorpione, il 2025 sarà un anno eccezionale. Gennaio e febbraio vedranno Venere e Marte favorevoli, portando successi professionali e sentimentali. Agosto sarà cruciale per l’amore. Nella seconda parte dell’anno, lo Scorpione supererà ogni ostacolo, guardando al futuro con ottimismo.

Sagittario

Il Sagittario inizia l’anno con riflessioni profonde. La primavera sarà un periodo di attesa sul fronte lavorativo, ma l’amore sarà protagonista. L’estate porterà ciò che mancava, con agosto come mese clou. Il 2025 si chiuderà con un bilancio positivo.

Capricorno

Il Capricorno, sempre selettivo, dovrà aprire il cuore nel 2025. L’amore si farà attendere fino alla seconda parte dell’anno. Le coppie affronteranno sfide primaverili, ma l’estate offrirà la possibilità di ritrovare armonia e serenità.

Acquario

L’Acquario vivrà un anno straordinario grazie al transito favorevole di Giove. Maggio sarà il mese più fortunato, con successi personali e professionali. L’amicizia e l’amore saranno fonti di gioia, rendendo il 2025 un periodo di grandi soddisfazioni.

Pesci

Il 2025 invita i Pesci a risolvere questioni in sospeso. I primi mesi saranno dedicati alla maturazione di progetti, ma da giugno in poi inizieranno a realizzarsi. Agosto sarà decisivo per l’amore, con Venere favorevole. La seconda parte dell’anno porterà stabilità e nuovi inizi.

Il 2025 sarà un anno intenso e pieno di occasioni per ogni segno zodiacale. Paolo Fox invita tutti ad affrontarlo con coraggio e positività.