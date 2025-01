La tradizione si rinnova anche quest’anno con il suggestivo tuffo di Capodanno dalla scogliera “Acqua di Cristo”, un appuntamento che attira curiosi e appassionati. Un gruppo di intrepidi ha salutato il nuovo anno sfidando le acque gelide in un gesto di coraggio e buon auspicio per il 2025. A organizzare l’evento, come da consuetudine, è stato il gruppo “Isola che non c’è”, una comunità di storici frequentatori del luogo. Negli anni, questo gruppo ha svolto un ruolo fondamentale nel preservare la bellezza naturale dell’area, mantenendola pulita e ordinata, nonostante si tratti di una spiaggia libera.

Il tuffo di Capodanno non è solo un atto di audacia, ma rappresenta anche un momento di aggregazione per i cittadini di Manfredonia e per i visitatori che scelgono di partecipare o semplicemente assistere. Le temperature rigide non hanno scoraggiato i più temerari, che si sono gettati in mare tra applausi e incitamenti del pubblico. “È un modo per celebrare l’inizio dell’anno in maniera simbolica, con una dimostrazione di forza e speranza”, ha dichiarato uno degli organizzatori. “Vogliamo anche ricordare l’importanza di rispettare e custodire il nostro ambiente, che è un patrimonio di tutti”.

La scogliera “Acqua di Cristo”, da sempre cuore pulsante di attività estive e non solo, è considerata uno dei luoghi più suggestivi di Manfredonia. Questo spazio, scelto per il tuffo inaugurale dell’anno, è legato a ricordi e tradizioni che rafforzano il senso di appartenenza alla comunità locale. Il lavoro del gruppo “Isola che non c’è” è un modello di impegno civico. Grazie alla loro costanza, l’area “Acqua di Cristo” è rimasta un luogo accessibile e decoroso, malgrado la mancanza di una gestione istituzionale diretta. Questo impegno si riflette anche nella pulizia e nell’ordine della spiaggia, che continua ad attrarre residenti e turisti.

Il bagno di Capodanno è diventato un appuntamento fisso che va oltre la semplice manifestazione. Ogni anno, cresce il numero di partecipanti, segno di come tradizioni come questa possano rinsaldare il legame tra persone e territorio. Con il mare come sfondo e la voglia di iniziare l’anno con entusiasmo, Manfredonia ha regalato un altro momento di pura emozione e autenticità. Un rituale che, grazie al gruppo “Isola che non c’è”, continuerà a essere simbolo di unione e rispetto per la natura.